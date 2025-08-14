logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Ministros divergiram sobre relatoria de processo
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 20:16
Brasília
Brasília (DF), 07/05/2025 - Sessão plenária do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

Os ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux tiveram nesta quinta-feira (14) uma discussão acalorada durante a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O episódio ocorreu nos momentos finais da sessão após Fux pedir a palavra para demonstrar uma "irresignação" quanto ao resultado da proclamação do resultado do julgamento que validou ontem (13) as regras de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para o setor de tecnologia. 

Fux reclamou de não ter ficado com a relatoria do processo. De acordo com o ministro, Barroso não teria oferecido a ele a oportunidade de permanecer na relatoria.

No julgamento, Fux era o relator original, mas ficou vencido. Dessa forma, a relatoria do caso passou para o ministro Flávio Dino, que apresentou a manifestação vencedora. O procedimento está previsto no regimento interno da Corte.

No entendimento de Fux, ele deveria ter continuado como relator porque ficou vencido somente em uma pequena parte da tese de julgamento.

"Vossa Excelência [Barroso], sem declarar esse aspecto, deferiu, de maneira imediata, a relatoria para o ministro Flávio Dino. Não sou de pedir relatoria e entendi que considerei essa manifestação completamente dissonante do que ocorreu no plenário", afirmou Fux. 

Em seguida, Barroso disse que, durante o julgamento, perguntou a Fux se ele gostaria de reajustar o voto para permanecer como relator, mas o ministro disse que não mudaria.

"Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse: Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? Vossa Excelência disse que não porque seria uma desconsideração com quem o acompanhou. Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu", rebateu Barroso.

Após a discussão, Barroso declarou a sessão encerrada.

Relacionadas
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Trama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Brasília (DF) 12/07/2024 O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, se reúne com dirigentes do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e lideranças indígenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
Edição:
Carolina Pimentel
stf Fux Barroso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô por equipe - Brasil enfrenta conquista a medalha de bronze. - Foto: Miriam Jeske/COB
Esportes Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
qui, 14/08/2025 - 20:26
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia BB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%
qui, 14/08/2025 - 20:22
Brasília (DF), 07/05/2025 - Sessão plenária do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Barroso e Fux discutem em sessão do STF
qui, 14/08/2025 - 20:16
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Política Lula rebate Trump sobre Brasil ser um mau parceiro comercial
qui, 14/08/2025 - 20:15
Logo da Agência Brasil
Geral STJ manda soltar ex-secretário de Polícia Civil do Rio
qui, 14/08/2025 - 20:09
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF prende funcionário da Caixa que fraudava benefícios previdenciários
qui, 14/08/2025 - 20:03
Ver mais seta para baixo