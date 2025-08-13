logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Cid confirma depoimentos, mas esclarece pontos em favor de Câmara

Os dois réus participaram hoje de acareação no STF
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 16:42
Brasília
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O tenente-coronel Mauro Cid confirmou nesta quarta-feira (13) os depoimentos que fez em manifestações anteriores ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas concordou com a inserção de “esclarecimentos” favoráveis ao coronel Marcelo Câmara. Ambos são réus em uma das ações penais sobre a trama golpista que teria tentado manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. 

Os dois participaram nesta quarta de uma acareação no Supremo, em que ficaram frente a frente por cerca de 50 minutos. 

Questionado sobre divergências nas versões apresentadas por ele e por Câmara para os mesmos fatos, Cid reafirmou que o coronel sabia sobre uma  minuta de decreto de teor golpista que estaria circulando

O delator, contudo, disse não poder afirmar que a minuta da qual Câmara tinha conhecimento era a mesma que fora apresentada pelo ex-assessor Filipe Martins, a Bolsonaro. A existência de tal documento é um dos fundamentos da denúncia apresentada contra o coronel. 

Em outro momento, Cid também confirmou que Câmara realizou em 2022 diligências de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice eleito Geraldo Alckmin. Ele afirmou, contudo, que não poderia dizer se Câmara sabia sobre monitoramentos para o chamado plano “Punhal Verde e Amarelo”, que teria o objetivo de assassinar os alvos. 

Em sua vez de falar, Câmara reiterou a versão de que eventuais monitoramentos realizados por ele tinham o objetivo de “acertar agendas” e não tinha relação com qualquer plano golpista.

O advogado Eduardo Kuntz, que representa Câmara disse ter ficado “satisfeito” com a acareação. “Esperamos que contribua para a absolvição”, disse a jornalistas. “Hoje ficou muito claro que não existiu monitoramento com o objetivo de atacar o ministro Moraes", afirmou. 

A acareação foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das quatro ações penais sobre a tentativa de golpe, a pedido da defesa de Câmara. O procedimento está previsto no devido processo legal. 

Prisão preventiva 

Preso preventivamente em uma penitenciária de Brasília, Câmara foi levado sob escolta ao Supremo. Após a acareação a defesa voltou a pedir que ele possa aguardar em liberdade pelo julgamento. 

Moraes pediu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre a prisão preventiva, mas autorizou antecipadamente o pedido para que Câmara tenha acesso a um computador na prisão, de modo que possa preparar sua autodefesa. 

A acareação foi feita na ação penal do núcleo 2 da trama golpista. Com cinco réus, o grupo foi apontado pela PGR como responsável por ações gerenciais para o golpe, como a produção de minutas golpistas e a coordenação de operações contra adversários. 

Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por cinco crimes: organização criminosa, golpe de Estado, tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. 

São réus do núcleo 2: 

  • Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro);
  • Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
  • Mário Fernandes (general do Exército);
  • Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal); e
  • Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).
Relacionadas
Brasília (DF) 14/08/2024 O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participa do seminário
Coronel do Exército nega monitoramento ilegal de Moraes
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Ton Molina/STF
Cid confirma que Bolsonaro pediu monitoramento de Alexandre de Moraes
Brasília (DF), 22/04/2025 - Procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, em julgamento da denúncia sobre o núcleo 2 da PET 12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
No STF, Gonet defende acolhimento integral de denúncia contra Núcleo 2
Edição:
Amanda Cieglinski
Golpe de Estado trama golpista Marcelo Câmara Mauro Cid acareação stf Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Estados Unidos suspendem importações de carne fresca brasileira
Economia Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço
qua, 13/08/2025 - 17:13
Bragança (PA), 13/06/2025 – Crianças da Vila dos Pescadores de Ajuruteua participam da Alfamangue, atividade de alfabetização baseada na temática do manguezal do Projeto Mangues da Amazônia, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos SP terá mutirão histórico no sábado por reconhecimento de paternidade
qua, 13/08/2025 - 16:56
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Economia "Mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil", afirma Lula
qua, 13/08/2025 - 16:56
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Cid confirma depoimentos, mas esclarece pontos em favor de Câmara
qua, 13/08/2025 - 16:42
Brasília (DF), 12/08/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante o lançamento da campanha de comunicação “Espelhos: sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho”. A campanha tem como objetivo desconstruir estereótipos sobre juventude e trabalho. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Ministro do Trabalho diz que país não deve se desesperar por tarifaço
qua, 13/08/2025 - 16:39
seleção brasileira feminina de punhobol é ouro nos Jogos Mundiais - em 13/08/2025
Esportes Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais
qua, 13/08/2025 - 16:16
Ver mais seta para baixo