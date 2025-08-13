logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa de Bolsonaro tem até hoje para entregar alegações finais ao STF

Advogados tiveram 15 dias para preparar suas versões finais
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 09:59
Brasília
Brasília (DF), 22/04/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de julgamento da denúncia sobre o núcleo 2 da PET 12.100. Foto: Antonio Augusto/STF
© Antonio Augusto/STF

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais seis aliados têm até o fim desta quarta-feira (13) para entregar ao Supremo Tribunal Federal (STF) as alegações finais na ação penal da trama golpista. 

Os advogados tiveram 15 dias para preparar suas versões finais para os fatos investigados. O prazo foi contado a partir da entrega das alegações finais pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da trama golpista. É um direito dos réus não delatores se manifestarem sempre por último. 

As alegações representam a última manifestação dos réus antes do julgamento final do caso. Salvo casos excepcionais, após a apresentação da peça o relator costuma declarar encerrada a instrução processual, abrindo caminho para o julgamento final. 

Não há prazo estabelecido para o julgamento. No Supremo, a expectativa é que essa primeira ação penal sobre a tentativa de golpe seja julgada até o fim de setembro. São alvos deste processo além de Bolsonaro militares e civis do alto escalão de seu governo, o chamado núcleo 1 ou principal, composto pelos cabeças do complô

Até o julgamento final, entretanto, as defesas podem apresentar requerimentos, contestações ou pedir a reabertura da instrução processual, caso sujam novos fatos, por exemplo. 

O julgamento do caso será colegiado, feito pela Primeira Turma do Supremo, que é formada por cinco ministros - além do próprio Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino. 

A data do julgamento deve ser marcada por Zanin, presidente da Segunda Turma, mas para isso ele precisa aguardar que o relator, Moraes, declare o processo encerrado e o libere para ser pautado. 

Crimes 

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão. 

Em caso de condenação, a eventual prisão não deve ocorrer de forma automática, havendo ainda oportunidade para apelações das defesas. 

Mesmo que presos os réus não devem ficar em cadeias comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). 

O núcleo 1 tem cinco militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela prerrogativa. 

Os réus na ação penal do núcleo 1 da trama golpista são: 

 Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

 Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;

 Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

 Augusto Heleno (general),  ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

 Jair Bolsonaro (capitão);

 Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

 Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.

Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.  - fez delação em troca de não ser preso. 

Relacionadas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
STF faz hoje acareação de Cid e Câmara, réus na trama golpista
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fala com a imprensa no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília.
Valdemar pede autorização ao STF para visitar Bolsonaro
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Julgamento de réus de trama golpista termina este ano, diz Moraes
Edição:
Valéria Aguiar
trama golpista 8 de janeiro defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/04/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de julgamento da denúncia sobre o núcleo 2 da PET 12.100. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Defesa de Bolsonaro tem até hoje para entregar alegações finais ao STF
qua, 13/08/2025 - 09:59
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF faz hoje acareação de Cid e Câmara, réus na trama golpista
qua, 13/08/2025 - 09:26
A flak jacket and a Palestinian flag are placed on the body of Al Jazeera journalist Anas Al Sharif, during the funeral for him, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal and another colleague, who were killed in an Israeli strike, in Gaza City August 11, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Israel bombardeia Gaza; 123 pessoas morrem nas últimas 24 horas
qua, 13/08/2025 - 09:17
Rio de Janeiro (RJ), 03/10/2023 - RIW - Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina , realizado no Pier Mauá, no Centro do Rio. Na imagem, publico joga em ativação com realidade virtual. Foto: Fernando Souza/RIW/Divulgação
Economia Rio Innovation Week deve gerar R$ 4 bilhões em negócios
qua, 13/08/2025 - 08:35
Tourists ride bicycles past U.S. Army National Guard Humvees near the Washington Monument after U.S. President Donald Trump announced a federal takeover of the Metropolitan Police Department under the Home Rule Act to assist with crime prevention in the nation's capital, Washington, D.C., U.S., August 12, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Guarda Nacional chega a Washington DC; prefeita denuncia autoritarismo
qua, 13/08/2025 - 08:27
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Meio Ambiente Brasil perdeu 111,7 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos
qua, 13/08/2025 - 08:05
Ver mais seta para baixo