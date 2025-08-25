logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino manda PF investigar emendas parlamentares que somam R$ 694 mi

Medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2025 - 09:59
Brasília
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
© Antonio Augusto/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal (PF) investigar as possíveis irregularidades de emendas parlamentares  que somam R$ 694 milhões em repasses do orçamento da União.

A medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial, que ficaram conhecidas como “emendas Pix”, aprovadas entre 2020 e 2024 e que não tiveram plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. 

Dino deu 10 dias úteis para que o Tribunal de Contas da União (TCU) envie às superintendências da PF em cada estado a lista de emendas sem plano de trabalho a serem alvo de inquérito policial. 

O cadastro de plano de trabalho para as emendas Pix foi determinado pelo Supremo a partir de 2022, quando a Corte determinou a implementação de regras de transparência e rastreabilidade na liberação dos recursos públicos. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Outras medidas

Na mesma decisão, Dino determinou ainda que o Ministério da Saúde seja alertado a não executar emendas de relator ao Orçamento, identificadas pela sigla RP9, que não atendam a critérios objetivos como a correção de erros ou omissões. Fora desses critérios, as emendas não deverão ser executadas, ordenou o ministro. 

Em abril, Dino havia determinado o bloqueio nos repasses de 1,2 mil emendas para a área de Saúde, devido a irregularidades na abertura de conta específica para o recebimento dos recursos.

Outra determinação do ministro foi para que a Controladoria-Geral da União (CGU) realize, no prazo de 10 dias úteis, uma auditoria completa dos repasses feitos à Associação Moriá entre os anos de 2022 e 2024, com prioridade para convênios firmados com o Ministério da Saúde. A entidade é suspeita de irregularidades na execução dos recursos públicos. 

Dino reforçou que bancos públicos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil somente podem transferir recursos de emendas parlamentares por meio da abertura de conta específica para cada emenda, ficando proibidas a utilização de “contas de passagem”. 

O ministro determinou que, a partir de 2026, qualquer repasse de emendas seja realizado somente por meio de Ordens de Pagamento de Parceria (OPP), sistema criado para aumentar a rastreabilidade dos recursos. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/02/2025 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Dissímulo, com o apoio da Controladoria-Geral da União - CGU e da Receita Federal do Brasil, para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foto: PF/Divulgação
Operação investiga emendas parlamentares e desvio de R$ 15 milhões
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
STF bloqueia R$ 85,7 milhões por suspeita de fraudes em emendas
Brasília (DF), 19/09/2024 - Ministro Flávio Dino preside audiência sessão do STF. Foto: Gustavo Moreno /STF
STF não atua por interesse do governo, diz Flávio Dino sobre emendas
Edição:
Valéria Aguiar
PF emendas parlamantares inquérito policial Ministério da Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 03/10/2023 - Usuários do transporte público na estação da Luz durante a greve em linhas de metrô e trens contra privatizações do transporte público e do serviço de saneamento. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda 
seg, 25/08/2025 - 10:48
Bombeiros trabalham para extinguir incêndio florestal que se aproxima de Trancoso, Portugal 13/08/2025 REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Espanha ainda tem 14 incêndios graves e centenas de desalojados
seg, 25/08/2025 - 10:34
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Dino manda PF investigar emendas parlamentares que somam R$ 694 mi
seg, 25/08/2025 - 09:59
Supermercados
Economia Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%
seg, 25/08/2025 - 09:48
02/04/2024 - Refinaria russa atacada por drones ucranianos Foto: Reuters
Internacional Ucrânia lança onda de ataques contra a Rússia no dia da independência
seg, 25/08/2025 - 08:49
Forte chuva no Paquistão deixa pelo menos 38 mortos Maioria das mortes ocorreu na província de Punjab, no Nordeste Frame Reuters
Internacional Chega a quase 800 o número de mortos nas cheias do Paquistão
seg, 25/08/2025 - 08:32
Ver mais seta para baixo