logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência

Julgamento deve prosseguir até 18 de agosto; dez mnistros faltam votar
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 16:21
Brasília
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
© Freepick

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (8) para garantir que mulheres vítimas de violência doméstica possam receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período de afastamento do trabalho.

O voto do ministro, que é relator do caso, foi proferido no julgamento no qual a Corte vai decidir se o órgão deve pagar algum tipo de auxílio para mulheres que precisam se afastar do trabalho após serem agredidas.

O ministro foi o primeiro a votar para validar os benefícios. A análise do caso começou nesta sexta-feira (8) no plenário virtual do STF e deve prosseguir até o dia 18 de agosto. Faltam os votos de dez ministros.

A Lei Maria da Penha definiu que a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses. A medida vale para casos em que é necessário o afastamento do local de trabalho.

>>"Avançada”, Lei Maria da Penha faz 19 anos, mas violência não diminuiu

No entendimento de Flávio Dino, a manutenção do vínculo trabalhista envolve a proteção das mulheres, incluindo a manutenção da renda.

Dessa forma, segundo o ministro, a mulher tem direito a um benefício previdenciário ou assistencial, conforme o vínculo com a seguridade social.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segurada do INSS

No caso de mulheres que são seguradas do Regime Geral de Previdência Social, como empregada, contribuinte individual, facultativa ou segurada especial, os primeiros 15 dias de remuneração pelo afastamento será de responsabilidade do empregador. O período restante fica sob a responsabilidade do INSS.

Para quem não tem relação de emprego, mas contribui para o INSS, o benefício deverá ser pago integralmente pelo órgão.

Não segurada

Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Brasília (DF) 25/03/2025 - No entendimento de Flávio Dino, a manutenção do vínculo trabalhista envolve a proteção das mulheres. Foto-arquivo: Antonio Augusto/STF - Antonio Augusto/STF

Dino entendeu que as mulheres que não são seguradas do INSS deverão receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nesse caso, a Justiça deverá comprovar que a mulher não tem outros meios para manter a renda.

Atualmente, o INSS já paga auxílio por incapacidade temporária quando a mulher agredida fica impossibilitada de trabalhar.

Para cobrar o prejuízo aos cofres públicos, o órgão recorre ao Judiciário para responsabilizar os agressores pela concessão do benefício.

Relacionadas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Lei Maria da Penha se estende a casais homoafetivos e mulheres trans
Brasília (DF), 14.09.2023 - Presidente Lula sanciona Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Mulheres vítimas de violência terão direito a auxílio-aluguel
Edição:
Aécio Amado
STF Lei Maria da Penha violência contra mulher benefício do INSS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Canoas (RS), 21/06/2024 - A professora Suelem Furlanetto dentro de sala de aula na Escola Municipal Rio Grande do Sul, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Educação PND: prazo para recurso de atendimento especializado de termina dia 12
sex, 08/08/2025 - 16:59
Rio de Janeiro (RJ), 08/08/2025 - A presidente Magda Chambriard e os demais integrantes da diretoria executiva da Petrobras concederam entrevista coletiva online sobre os resultados do 2º trimestre de 2025. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Petrobras: margem alta explica interesse na venda do gás de cozinha
sex, 08/08/2025 - 16:44
Movimento de navios de cruzeiros no Porto do Rio na segunda quinzena de dezembro. Foto: PortosRio/Divulgação
Meio Ambiente Defensoria do Pará notifica plataformas de hospedagem sobre COP30
sex, 08/08/2025 - 16:38
Assunção, 08/08/2025 - Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 - Assembléia PANAM. O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes apresenta candidatura das cidades do Rio de Janeiro e Niteroi para sedes dos Jogos PanAmericanos e ParaPan de 2031. Foto: Miriam Jeske/COB
Esportes Rio e Niterói apresentam candidatura a sede do Pan de 2031 
sex, 08/08/2025 - 16:36
Brasília (DF) 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli durante coletiva no salão verde da Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/EBC
Justiça Tribunal italiano marca audiência sobre extradição de Zambelli
sex, 08/08/2025 - 16:22
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Justiça Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência
sex, 08/08/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo