logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Fachin diz que há tentativas de erosão democrática nas Américas

"Vivemos tempos de apreensão", afirmou
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 16:24
Brasília
ministro Edson Fachin
© Antonio Augusto/secom/TSE

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (12) que há tentativas de erosão democrática em países das Américas. Fachin participou na manhã de hoje de evento sobre decisões judiciais em casos de direitos humanos. 

Sem citar especificamente nenhuma nação, Fachin citou que há ações para descontruir o patrimônio moral e de descumprir tratados internacionais de direitos humanos.

"Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democrática, e com ataques à independência judicial nas Américas”, afirmou.

O ministro também disse que há tentativas de enfraquecimento das normas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CDIH).

"Reitero o chamado que nos conclama à defesa e à promoção dos direitos humanos no continente americano. Trata-se de um compromisso assumido, de uma obrigação de todos os agentes do sistema de justiça”, completou.

No mês passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e “aliados na Corte”. Fachin está entre os afetados.

No próximo mês, Fachin será o novo presidente do Supremo. O ministro vai suceder o atual presidente, Luís Roberto Barroso, que cumprirá mandato de dois anos. A vice-presidência será exercida por Alexandre de Moraes.

Relacionadas
Polícia e Exército se concentram na frente do QG do Exército para desmobilização de acampamento de bolsonaristas
PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
São Paulo (SP), 11/08/2025 - Ministro do STF, Alexandre de Moraes, recebe homenagem do Tribunal de Contas de SP na XXIII Jurídica 2025. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Edição:
Maria Claudia
Ministro Edson Fachin stf erosão democrática Américas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
ter, 12/08/2025 - 17:30
TELEMARKETING; MARKETING; CENTRAL; LIGAÇÕES; TELEFONES; ATENDIMENTO. Foto: Freepik
Geral Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações
ter, 12/08/2025 - 17:29
São José dos Ausentes (RS), 09/08/2025 - Neve no Rio Grande do Sul. Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação
Geral Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
ter, 12/08/2025 - 17:26
Brasília (DF) 12/08/2025 - Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma. Foto: Ultrafarma/Divulgação
Geral Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do MP
ter, 12/08/2025 - 16:40
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Prouni 2/2025: prazo de entrega de documentos é prorrogado para dia 18
ter, 12/08/2025 - 16:36
ministro Edson Fachin
Justiça Fachin diz que há tentativas de erosão democrática nas Américas
ter, 12/08/2025 - 16:24
Ver mais seta para baixo