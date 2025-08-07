logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Gilmar Mendes ironiza cancelamento de visto dos EUA

Ministro disse que a democracia constitucional envolve limites
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/08/2025 - 21:25
Brasília
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou nesta quarta-feira (6) a decisão do governo do presidente Donald Trump que cancelou o visto de entrada de ministros da Corte nos Estados Unidos.

Durante o lançamento do livro Jurisdição Constitucional da Liberdade para a Liberdade, escrito pelo próprio ministro, o decano no STF disse que a democracia constitucional envolve limites e “não há soberanos”.

"Nós temos falado em nossos desafios institucionais. Eu já tive a oportunidade de dizer que poderia estar contando [isso] em Roma, Paris e Lisboa, agora não em Washington", disse o ministro, provocando risos da plateia.

Mais cedo, Gilmar Mendes reafirmou apoio a Moraes, que é o relator das ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No mês passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que determinou a revogação dos vistos de Moraes, seus familiares e “aliados na Corte”.

Em seguida, o governo Trump anunciou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A norma norte-americana prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

Relacionadas
Brasília (DF), 06/08/2025 - O ministro do STF, Gilmar Mendes, participa da abertura do 4º Fórum Saúde Foto: José Cruz/Agência Brasil
“Nenhum desconforto”, diz Mendes sobre prisão domiciliar de Bolsonaro
O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, durante cerimônia de posse do diretor-geral da PF, na sede da corporação, em Brasília.
EUA revogam visto de Moraes, familiares e "aliados na Corte"
Edição:
Sabrina Craide
Gilmar Mendes stf Lei Magnitsky
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
06/8/2025 - Hugo Motta preside sessão plenária após obstrução do plenário da Câmara dos Deputados por parlamentares de oposição
Política Após obstrução de Plenário, Hugo Motta abre sessão e pede respeito
qua, 06/08/2025 - 23:06
06/8/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de homologação de terras indígenas. Palácio do Planalto, Brasília – DF.
Direitos Humanos Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará
qua, 06/08/2025 - 21:56
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Gilmar Mendes ironiza cancelamento de visto dos EUA
qua, 06/08/2025 - 21:25
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral PMs acusados de executar morador responderão por homicídio qualificado
qua, 06/08/2025 - 20:44
Brasília (DF), 30/04/2025 - O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, durante palestra de abertura da sexta edição do LIFT Day, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Pix deve permanecer sob gestão pública, diz Galípolo
qua, 06/08/2025 - 20:29
São Paulo (SP) 08/03/2025 - Cinegrafista da TV Brasil, emissora oficial, durante cobertura do Desfile das Escolas de Samba Campeãs. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
qua, 06/08/2025 - 20:18
Ver mais seta para baixo