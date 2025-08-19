logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU

Deputada foi presa no mês passado em Roma
Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 15:57
Brasília
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta terça-feira (19) que a Justiça da Itália manteve a prisão da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

De acordo com o órgão, em audiência realizada na quinta-feira (13), o Tribunal de Apelações de Roma negou pedido dos advogados para que a deputada passe a cumprir prisão domiciliar enquanto aguarda o pedido de extradição feito pelo Brasil.

No mês passado, Zambelli foi presa na capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil, em maio deste ano, após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. A deputada também terá que pegar R$ 2 milhões em danos coletivos.

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho por Moraes. Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano.

Na semana passada, a maioria da Corte votou pela condenação da deputada em outro processo em que ela é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Mandato

Em junho, a Câmara dos Deputados autorizou a deputada a tirar 127 dias de licença não remunerada. Se a parlamentar não retomar o mandato após o fim da licença, poderá ser cassada por faltar às sessões.

Zambelli também é alvo de outro processo de cassação na Casa, em razão da condenação pelo caso da invasão dos sistemas do CNJ.  Além disso, a Câmara ainda não deliberou sobre a decretação da perda do mandato em função da condenação pelo Supremo. 

Relacionadas
Brasília (DF) 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli durante coletiva no salão verde da Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/EBC
Entenda a situação de Carla Zambelli após prisão na Itália
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Moraes pede que AGU tome providências para extradição de Zambelli
Edição:
Amanda Cieglinski
Carla Zambelli AGU Itália Extradição stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Importações crescem e preocupam setor calçadista brasileiro
ter, 19/08/2025 - 17:08
Brasília (DF), 15/04/2024, Fachada do prédio do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Economia Subsídios da União caem pela primeira vez em 4 anos
ter, 19/08/2025 - 17:04
Brasília (DF), 19/08/2025 - Foto da exposição Exposição:
Cultura Exposição de Ricardo Stuckert retrata povo Yanomami durante 20 anos
ter, 19/08/2025 - 17:00
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Renda do 0,1% mais rico cresce cinco vezes mais que a média geral
ter, 19/08/2025 - 16:57
Mais 38 frigoríficos brasileiros já podem exportar carnes à China. Foto: Mapa/iStock
Economia Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia
ter, 19/08/2025 - 16:53
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Política Conheça projeto que regula redes sociais para crianças e adolescentes
ter, 19/08/2025 - 16:45
Ver mais seta para baixo