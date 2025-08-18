logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça determina quebra de sigilo pela Google após ameaças a Felca

Influenciador mostrou riscos que redes representam para crianças
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2025 - 13:24
São Paulo
Brasília (DF), 11/08/2025 - Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, é um youtuber, influenciador digital e comunicador brasileiro. Foto: felca0/Instagram
© felca0/Instagram

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou, neste domingo (17), que a Google quebre o sigilo de dados de um usuário do serviço de e-mail da empresa, de onde teriam partido ameaças de morte ao influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

As ameaças ocorreram após denúncias feitas pelo influenciador, em vídeo publicado no início do mês, que colocaram em foco os riscos que as redes sociais representam para crianças e adolescentes e como não há uma regulação sobre o uso de imagens de menores de idade nesses espaços virtuais.

A liminar foi concedida após pedido dos advogados de Felca. Segundo o TJ-SP, o processo tramita sob segredo de justiça, portanto os documentos nos autos são de acesso restrito às partes e advogados.

Procurada pela reportagem, a Google informou que não vai comentar. A Agência Brasil não conseguiu contato com representantes de Felca.

Relacionadas
Brasilia (DF), 12/08/2025 - Hytalo Santos é influenciador e Ministério Público (MPPB) investiga denúncia anterior a fala de Felca contra ele. Foto: hytalosantos/Instagram
Hytalo e marido passam por audiência de custódia e seguem presos em SP
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Câmara vai pautar projeto contra ‘adultização’ de crianças nas redes
Edição:
Maria Claudia
Justiça Quebra de Sigilo Google felca
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/08/2025 - Escritor Luis Fernando Veríssimo. Foto: Unesp/Divulgação
Cultura Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre
seg, 18/08/2025 - 13:26
Brasília (DF), 11/08/2025 - Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, é um youtuber, influenciador digital e comunicador brasileiro. Foto: felca0/Instagram
Justiça Justiça determina quebra de sigilo pela Google após ameaças a Felca
seg, 18/08/2025 - 13:24
Palestina- 13/07/2024 Acampamento na área de Al-Mawasi em Khan Younis, Gaza, após ataque israelense Pelo menos 71 palestinos morrem, dizem autoridades de Gaza, em ataque de Israel contra chefe militar do Hamas 13/07/2024 REUTERS/Mohammed Salem
Internacional Milhares de palestinos deixam Gaza com medo de ofensiva israelense
seg, 18/08/2025 - 13:01
Luiz Gonzaga, Arquivo Nacional
Cultura Estação República do Metrô de SP recebe exposição sobre Luiz Gonzaga
seg, 18/08/2025 - 12:54
Supermercado no Rio de Janeiro 14/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes
Economia FGV: com juro alto, economia desacelera e cresce 0,5% no 2º trimestre
seg, 18/08/2025 - 12:36
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia tenta desvendar assassinato de 3 mulheres em praia de Ilhéus
seg, 18/08/2025 - 12:30
Ver mais seta para baixo