logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça determina suspensão das redes sociais de Hytalo Santos

Influenciador também está proibido de ter contato com menores de idade
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 20:07
Brasília

A Justiça da Paraíba determinou nesta terça-feira (12) a suspensão dos perfis do influenciador Hytalo Santos nas redes sociais. A medida também interrompe a monetização dos canais e o proíbe de ter contato com menores de idade.

A decisão foi motivada por uma ação protocolada pelo Ministério Público após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Além das medidas cautelares, Hytalo Santos também é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual.

Após a repercussão do caso, o Congresso Nacional se mobilizou para aprovar medidas contra a exposição de menores.

Mais cedo, a Câmara dos Deputados decidiu criar um grupo de trabalho destinado a elaborar um projeto de lei (PL) para combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Um dos textos sugeridos como base para o novo texto é o PL 2.628 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O projeto exige que as empresas de redes sociais criem mecanismos para evitar conteúdos com erotização de crianças. O texto prevê multas para as plataformas de até 10% do faturamento da companhia em caso de descumprir o que determina a legislação.

A Agência Brasil busca contato com a defesa de Hytalo Santos. O espaço está aberto para manifestação.

Relacionadas
Brasília (DF), 05/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Lula envia na quarta ao Congresso projeto que regula redes sociais
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Motta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Pediatras pedem urgência em projeto sobre 'adultização' infantil
Edição:
Juliana Andrade
Justiça da Paraíba redes sociais Hytalo Santos Adultização de crianças
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
06.07.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros do BRICS, no Museu de Arte Moderna (MAM). Na foto (da esquerda para a direita): Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov; Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi; Primeiro-Ministro da República Popular da China, Li Qiang; Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia, Abiy Ahmed Ali; Primeiro-Ministro do Egito, Mostafa Kemal Madbouly e o Ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, Seyed Abbas Araghchi. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Lula diz que não recuou da ideia de moeda própria do Brics
ter, 12/08/2025 - 20:16
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça determina suspensão das redes sociais de Hytalo Santos
ter, 12/08/2025 - 20:07
Brasília, (DF) 03/06/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva com jornalistas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Lula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço 
ter, 12/08/2025 - 19:50
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore participou do evento “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Clima é maior desafio que humanidade já enfrentou, diz Al Gore
ter, 12/08/2025 - 19:48
Brasília (DF), 05/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula envia na quarta ao Congresso projeto que regula redes sociais
ter, 12/08/2025 - 19:32
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Motta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
ter, 12/08/2025 - 19:28
Ver mais seta para baixo