logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária

Decisão evita impacto de R$ 131,3 bi sobre cofres da União
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2025 - 14:30
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para manter a aplicação do fator previdenciário sobre aposentadorias concedidas pelas regras de transição da reforma da Previdência de 1998.

O tema tem repercussão geral, e o desfecho do julgamento deve servir de orientação para todos os tribunais do país. O julgamento ocorre no plenário virtual, com sessão prevista para durar até as 23h59 desta segunda-feira (18). O voto da maioria será confirmado caso não haja pedido de vista (mais tempo de análise) ou de destaque (remessa do caso ao plenário físico). 

Uma vez confirmada, a decisão evita impacto de R$ 131,3 bilhões sobre os cofres da União, segundo estimativa apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU). O valor corresponde à revisão de benefícios pagos entre os anos 2016 e 2025, segundo o órgão. 

Criado em 1999, o fator previdenciário é um redutor aplicado sobre o valor do benefício e que leva em consideração fatores como idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. A ideia foi desestimular aposentadorias precoces. 

Muitos aposentados, contudo, passaram a reclamar na Justiça por terem os benefícios submetidos a regras diferentes daquelas previstas nas regras de transição da reforma da Previdência de 1998, que resultava em benefícios melhores. 

No caso analisado pelo Supremo, uma aposentada do Rio Grande do Sul que deu entrada no benefício em 2003 reclamou por ter sido submetida a duas regras para a redução do benefício, aquelas da transição e mais o fator previdenciário. Ela argumentou que possuía, ao se aposentar, a confiança legítima de que seriam aplicadas apenas as regras de transição. 

Para a maioria do Supremo, no entanto, a aplicação do fator previdenciário foi legítima, uma vez que as regras de transição não garantem que a aposentadoria não seja submetida a normas posteriores que visem ao equilíbrio atuarial da Previdência Social e garantam a aplicação do princípio contributivo, isto é, o princípio de que quem contribuiu mais ganha mais. 

“A criação do fator previdenciário insere-se nesse contexto de ajustes estruturais necessários. Ao vincular o valor da renda mensal inicial à expectativa de vida e ao tempo de contribuição do segurado, o fator não viola a confiança legítima, mas realiza uma adequação atuarial compatível com o modelo contributivo estabelecido pela Constituição”, escreveu o relator, ministro Gilmar Mendes, em seu voto. 

Até o momento, seguiram esse entendimento na íntegra os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça e Luiz Fux, formando maioria. 

Relacionadas
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
Voa Brasil completa um ano com 45 mil reservas para aposentados
Brasília (DF), 30/05/2025. - Dona Irene Barbosa em uma agência dos correios. A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Mais de 90% dos aposentados que fizeram acordo foram ressarcidos
Edição:
Graça Adjuto
stf Aposentados Fator Previdenciário Previdência Social
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tucupi embalado em saco plástico, pronto para distribuição
Meio Ambiente Após polêmica, COP30 vai permitir pratos paraenses como açaí e tucupi
dom, 17/08/2025 - 16:15
Demonstrators take part in a protest, after families of hostages have called for a nationwide strike to demand the return of all hostages and an end to the war in Gaza, in Tel Aviv, Israel August 17, 2025. REUTERS/Shir Torem
Internacional Israelenses protestam em todo o país para exigir fim da guerra em Gaza
dom, 17/08/2025 - 15:46
Brena, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres marcaram na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo que valeu a classificação às semifinais do Brasileirão Feminino, em 17/08/2025
Esportes Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino
dom, 17/08/2025 - 14:57
Campanha de doação de sangue no Hemorio, centro do Rio de Janeiro
Justiça STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por religião
dom, 17/08/2025 - 14:56
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária
dom, 17/08/2025 - 14:30
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante audiência em comissão da Câmara dos Deputados dos EUA 21/05/2025 REUTERS/Elizabeth Frantz
Internacional Líderes europeus se juntarão a Zelensky em encontro com Trump
dom, 17/08/2025 - 13:54
Ver mais seta para baixo