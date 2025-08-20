logo ebc
Justiça

Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia

Pastor teve o celular apreendido pela Polícia Federal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 19:20
Brasília
Pastor Silas Malafaia
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.

Pela decisão, Malafaia ainda está proibido de sair do país.

Matéria em atualização.

Edição:
Juliana Andrade
Alexandre de Moraes stf Silas Malafaia
