Justiça
Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia
Pastor teve o celular apreendido pela Polícia Federal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 19:20
Brasília
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.
Pela decisão, Malafaia ainda está proibido de sair do país.
Matéria em atualização.
