Moraes nega pedido de deputado aliado para visitar Bolsonaro

Sem detalhar, ministro afirmou que Gayer é investigado pela Corte
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 17:23
Brasília
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (8) pedido do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu as visitas a Bolsonaro, que mora em Brasília.

Sem dar detalhes, o ministro afirmou que Gayer é investigado pela Corte em um processo sigiloso, que tem conexão com investigações envolvendo o ex-presidente.

>>Prisão domiciliar: saiba o que Bolsonaro está proibido de fazer

Uma das cautelares determinadas contra Bolsonaro impede que o ex-presidente tenha contato com investigados nas ações penais da trama golpista, no inquérito sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra o governo brasileiro e a ministros da Corte, além de outras investigações.

“Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Messias Bolsonaro pela decisão de 17/7/2025, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais ou Inq/Pets conexas, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na PET 12.042/DF”, decidiu o ministro.

Nessa quinta-feira (7), Moraes autorizou outros deputados aliados e os médicos particulares de Bolsonaro a realizar visitas. Filhos e netos do ex-presidente podem visitá-lo sem autorização prévia.


Edição:
Aécio Amado
