logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp 

Mensagens foram enviadas a apoiadores durante manifestações
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 16:26
Brasília
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou mais 300 compartilhamentos de vídeos no WhatsApp durante o período em que já estava proibido de usar redes sociais, incluindo perfis de terceiros. 

A informação consta no relatório no qual a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso das sanções dos Estados Unidos. Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes.

De acordo com a PF, no dia 3 de agosto, data na qual foram realizadas manifestações favoráveis ao ex-presidente em todo o Brasil, Bolsonaro enviou a apoiadores vídeos com divulgação dos eventos e sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Bolsonaro já estava proibido por Moraes de usar suas próprias redes sociais e de terceiros.

Ao analisar o caso, a PF disse que o compartilhamento das mensagens se assemelha às ações de "milícias digitais". 

“A título exemplificativo de demonstração do modus operandi equiparado às milícias digitais, a investigação detalhou o compartilhamento e a dinâmica de algumas das mensagens apresentadas na tabela anterior, referente as manifestações em Salvador/BA, em que as mensagens em questão foram compartilhadas ao menos 363 vezes pelo WhatsApp do ex-presidente”, disse a PF.

Os investigadores concluíram que Bolsonaro burlou as determinações do Supremo.

“Diante da grande quantidade de arquivos, a investigação pontuou os principais conteúdos compartilhados no dia 03.08.2025 pelo investigado Jair Bolsonaro, com o objetivo de utilizar redes sociais de terceiros, para burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça”, completa o relatório.

Defesa

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro disse que foi surpreendida com o indiciamento e garantiu que vai prestar os esclarecimentos solicitados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. 

Relacionadas
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA
Brasília (DF), 20/08/2025 - Montagem com foto do deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Lula Marques/Agência Brasil
Em mensagem obtida pela PF, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato
Edição:
Sabrina Craide
Indiciamento trama golpista Golpe de Estado Polícia Federal Bolsonaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp 
qui, 21/08/2025 - 16:26
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde Médicos do trabalho lançam guia com cuidados para evitar adoecimento
qui, 21/08/2025 - 16:18
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para postar sobre tarifaço 
qui, 21/08/2025 - 15:58
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem até amanhã para explicar a Moraes pedido de asilo
qui, 21/08/2025 - 15:44
Parintins (AM), 29/06/2024 - Apresentação do Boi Caprichoso na segunda noite do 57º Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia
qui, 21/08/2025 - 15:43
São Paulo (SP), 21/08/2025 - Festival Internacional de Curtas começa hoje em SP apresentando 253 filmes de 60 países. Frame A cabana/Festival Internacional de Curtas
Cultura Festival de Curtas começa hoje em São Paulo com filmes de 60 países
qui, 21/08/2025 - 15:18
Ver mais seta para baixo