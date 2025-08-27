logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo

Prazo vale para manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 21:13
Brasília
Sede da Procuradoria-Geral da República
© José Cruz/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem até a próxima segunda-feira, dia 1° de setembro, para se manifestar sobre o relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no inquérito do tarifaço do Estados Unidos contra o Brasil. 

O prazo também vale para a procuradoria avaliar a manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro e os argumentos apresentados pelos advogados para negar o descumprimento das medidas cautelares que proíbem o ex-presidente de acessar suas redes sociais e perfis de terceiros, além das explicações sobre o pedido de asilo político à Argentina encontrado no celular de Bolsonaro durante uma busca e apreensão da Polícia Federal (PF).

O período para manifestação da PGR terminaria na manhã desta quarta-feira (27), mas foi ampliado pelo ministro. Dessa forma, a procuradoria tem mais cinco dias para emitir o parecer sobre as questões.

A ampliação do prazo foi definida na decisão na qual Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal realize a vigilância integral da casa do ex-presidente. 

O monitoramento foi autorizado após o ministro receber uma cópia do pedido inicial, que foi protocolado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Segundo o parlamentar, o aumento da vigilância é necessário para garantir a “aplicação da lei penal” e evitar fuga. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Após indiciamento, Eduardo Bolsonaro critica atuação da PF
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação da prisão domiciliar
Edição:
Valéria Aguiar
PGR PF Indiciamento ex-presidente Bolsonaro Euardo Bolsonaro Prisão Domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo
ter, 26/08/2025 - 21:13
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - ANIMAIS - Cerca de 70 cavalos retirados das enchentes foram enviados para ULBRA, em Canoas. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Três pessoas tiveram encefalite equina venezuelana no AM, diz Fiocruz
ter, 26/08/2025 - 21:11
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Apostador do Rio de Janeiro leva sozinho R$ 33,7 milhões na Mega-Sena
ter, 26/08/2025 - 21:01
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
ter, 26/08/2025 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ) 14/11/2024 – O embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, na mesa de abertura do G20 Social, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial 
ter, 26/08/2025 - 20:11
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
ter, 26/08/2025 - 19:57
Ver mais seta para baixo