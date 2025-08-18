logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista

Réus teriam organizado ações de desinformação sobre processo eleitoral
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2025 - 20:30
Brasília
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 4 da PET 12.100 Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta segunda-feira (18) prazo para as alegações finais dos réus do Núcleo 4 da trama golpista, que teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após a derrota nas urnas em outubro de 2022.

Os réus deste núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, naquele ano.

Com a abertura do prazo para as alegações, a PGR terá 15 dias para defender a condenação dos acusados. Em seguida, as defesas dos acusados terão o mesmo prazo para apresentarem argumentos contra a condenação. O último passo será a marcação da data do julgamento.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);
  • Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);
  • Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);
  • Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);
  • Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);
  • Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal). 
Relacionadas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
STF ouviu dois réus do Núcleo 4 da trama golpista
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Supremo marca interrogatório de réus do Núcleo 4 do golpe para dia 24
Edição:
Denise Griesinger
Núcleo 4 Golpe de Estado stf PGR trama golpista Alegações Finais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça Mulher acusada de dopar turistas ingleses no Rio é presa
seg, 18/08/2025 - 21:06
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Internacional Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
seg, 18/08/2025 - 20:57
judô paralímpico, grand prix
Esportes Brasil inicia Grand Prix de judô paralímpico com duas medalhas
seg, 18/08/2025 - 20:51
Logo da Agência Brasil
Economia Terminal Pesqueiro Público de Natal é leiloado na Bolsa de Valores
seg, 18/08/2025 - 20:46
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 4 da PET 12.100 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF abre prazo para alegações finais do Núcleo 4 da trama golpista
seg, 18/08/2025 - 20:30
Floresta amazônica vista de cima.
Meio Ambiente Países amazônicos defenderão fundo para preservar florestas
seg, 18/08/2025 - 20:08
Ver mais seta para baixo