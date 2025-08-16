logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato

Por 3 votos a 2, a Segunda Turma seguiu voto de Toffoli
Andre Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/08/2025 - 21:18
Brasília
Ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci
© Arquivo/Agência Brasil

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (15) manter a decisão do ministro Dias Toffoli que anulou os processos abertos contra o ex-ministro Antonio Palocci na Operação Lava Jato.

Durante julgamento virtual, o colegiado negou recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para derrubar a decisão do ministro.

Em março deste ano, o ministro atendeu ao pedido de anulação feito pelos advogados de Palocci e aplicou os precedentes da Corte que consideraram o ex-juiz Sergio Moro parcial para proferir as sentenças contra os réus das investigações. Moro era o juiz titular da 13ª Vara Federal em Curitiba.

Com a decisão, todos os procedimentos assinados por Moro contra Palocci foram anulados. Apesar da anulação, o acordo de delação assinado por Palocci ficou mantido. Em um dos processos, ele foi condenado a 12 anos de prisão.

 No recurso, a PGR disse que Palocci assinou acordo de delação premiada no qual denunciou "esquemas ilícitos" envolvendo agentes públicos e empresários investigados na Lava Jato. Dessa forma, segundo o procurador-geral, Paulo Gonet, não há prejuízos à defesa que justifiquem a anulação dos processos contra o ex-ministro.

Apesar dos argumentos da procuradoria, o recurso foi rejeitado pela turma. Por 3 votos a 2, a Segunda Turma seguiu voto de Toffoli. O ministro entendeu que a assinatura de delação não tem o condão de convalidar nulidades.

O voto de Toffoli foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. André Mendonça e Edson Fachin ficaram vencidos.

Relacionadas
Ministro Nunes Marques durante sessão solene de posse no STF.
Nunes Marques pede vista e suspende julgamento de Palocci no STF
ex-ministro Antônio Palocci
Desembargador anula condenação de Palocci em processo da Lava Jato
Edição:
Aécio Amado
Antonio Palocci stf Operação Lava Jato Sergio Moro ministro Dias Toffoli
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, (DF), 23/07/2024 - Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa do programa A Voz do Brasil. Foto Valter Campanato/ Agência Brasil.
Economia Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
sex, 15/08/2025 - 21:18
Ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci
Justiça STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
sex, 15/08/2025 - 21:18
Sede da EBC em Brasília
Cultura EBC divulga lista de habilitados no edital Seleção TV Brasil
sex, 15/08/2025 - 20:58
Brasília 60 Anos - Palácio Itamaraty
Internacional Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
sex, 15/08/2025 - 20:44
Logo da Agência Brasil
Justiça Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização
sex, 15/08/2025 - 20:41
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar cai para R$ 5,39 com expectativa de corte de juros nos EUA
sex, 15/08/2025 - 20:31
Ver mais seta para baixo