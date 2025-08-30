logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF mantém prisão do ex-jogador Robinho

Ele está preso no Brasil desde março do ano passado
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 21:50
Brasília
Caso Robinho - Pela decisão do STJ Robinho pode ser preso a qualquer momento para que cumpra pena na unidade prisional mais próxima de sua residência, em Santos (SP). Foto: Rafael Ribeiro/CBF
© Rafael Ribeiro/CBF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (29) manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho. O ex-atleta está preso no Brasil desde março do ano passado.

Robinho cumpre condenação de nove anos de prisão pelo envolvimento no estupro de uma mulher, ocorrido dentro de uma boate de Milão, na Itália, em 2013.

Com placar de 10 votos a 1, a maioria dos ministros da Corte se manifestou pela manutenção da prisão.

O julgamento virtual do caso começou na semana passada e foi encerrado nesta sexta-feira (29).

O STF julgou um recurso da defesa contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que homologou a sentença da Justiça italiana e determinou a prisão imediata do ex-atleta, em março de 2024.

Os votos favoráveis à manutenção da prisão foram proferidos pelos ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Nunes Marques.

O único voto a favor da concessão de liberdade ao ex-jogador foi proferido por Gilmar Mendes. No entendimento do ministro, a prisão de Robinho só poderia ser executada no Brasil após o fim da possibilidade de recursos contra a decisão do STJ.

Robinho está preso no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo. 

Relacionadas
Robinho foi anunciado neste sábado pelo Santos
Maioria do STF mantém prisão do ex-jogador Robinho
Atacante Robinho durante treino do Guangzhou Evergrande 15/12/2015 REUTERS/Toru Hanai
Ministro do STF Gilmar Mendes vota pela soltura do ex-jogador Robinho
Caso Robinho - Pela decisão do STJ Robinho pode ser preso a qualquer momento para que cumpra pena na unidade prisional mais próxima de sua residência, em Santos (SP). Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Defesa de Robinho protocola no STF novo recurso contra prisão
Edição:
Carolina Pimentel
Robinho stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers remarks on tariffs in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., April 2, 2025. Reuters/Carlos Barria/Arquivo/Proibida reprodução
Internacional Maioria das tarifas de Trump é ilegal, decide tribunal nos EUA
sex, 29/08/2025 - 22:05
Caso Robinho - Pela decisão do STJ Robinho pode ser preso a qualquer momento para que cumpra pena na unidade prisional mais próxima de sua residência, em Santos (SP). Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Justiça STF mantém prisão do ex-jogador Robinho
sex, 29/08/2025 - 21:50
Plenário da Câmara dos Deputados
Economia Orçamento de 2026 reserva R$ 40,8 bi para emendas parlamentares
sex, 29/08/2025 - 21:09
Tenista brasileira Bia Haddad avança no US Open.
Esportes Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open
sex, 29/08/2025 - 20:48
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Volkswagen é condenada por exploração de trabalho escravo
sex, 29/08/2025 - 20:42
Brasília (DF), 02.09.2024 - O secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan fala durante entrevista coletiva para detalhar a proposta de orçamento da União de 2025, enviada ao Congresso Nacional na última sexta-feira (30). Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Orçamento de 2026 tem meta de superávit de R$ 34,3 bilhões
sex, 29/08/2025 - 20:33
Ver mais seta para baixo