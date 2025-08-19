logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STJ mantém prisão do influenciador Hytalo Santos

Para ministro Rogerio Schietti Cruz, não há ilegalidade na prisão
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/08/2025 - 15:49
Brasília
Brasilia (DF), 12/08/2025 - Hytalo Santos é influenciador e Ministério Público (MPPB) investiga denúncia anterior a fala de Felca contra ele. Foto: hytalosantos/Instagram
© hytalosantos/Instagram

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (19) manter a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente.

Na semana passada, as prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Na decisão, o ministro Rogerio Schietti Cruz entendeu que o decreto de prisão foi devidamente fundamentado e não há ilegalidades.

“Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura", decidiu o ministro.

No habeas corpus protocolado no STJ, a defesa de Hytalo sustentou que a prisão pode ser convertida por medidas cautelares mais brandas. Além disso, os advogados afirmaram que não havia proibição judicial para ele permanecer na Paraíba. O casal está preso em São Paulo.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual.

Após a repercussão do caso, o Congresso Nacional se mobilizou para aprovar medidas contra a exposição de menores.

Na semana passada, a Câmara dos Deputados decidiu criar um grupo de trabalho para elaborar um projeto de lei (PL) destinado a combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Um dos textos sugeridos como base para o novo texto é o PL 2.628 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O projeto exige que as empresas de redes sociais criem mecanismos para evitar conteúdos com erotização de crianças. O texto prevê multas para as plataformas de até 10% do faturamento da companhia em caso de descumprir o que determina a legislação.

Relacionadas
Brasilia (DF), 12/08/2025 - Hytalo Santos é influenciador e Ministério Público (MPPB) investiga denúncia anterior a fala de Felca contra ele. Foto: hytalosantos/Instagram
Hytalo e marido são transferidos para presídio na capital paulista
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Veja as dicas para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Edição:
Juliana Andrade
STJ redes sociais Hytalo Santos adultização infantil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça manda Meta tirar vídeo que associa petista a usuário de drogas
ter, 19/08/2025 - 17:30
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Importações crescem e preocupam setor calçadista brasileiro
ter, 19/08/2025 - 17:08
Brasília (DF), 15/04/2024, Fachada do prédio do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Economia Subsídios da União caem pela primeira vez em 4 anos
ter, 19/08/2025 - 17:04
Brasília (DF), 19/08/2025 - Foto da exposição Exposição:
Cultura Exposição de Ricardo Stuckert retrata povo Yanomami durante 20 anos
ter, 19/08/2025 - 17:00
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Renda do 0,1% mais rico cresce cinco vezes mais que a média geral
ter, 19/08/2025 - 16:57
Mais 38 frigoríficos brasileiros já podem exportar carnes à China. Foto: Mapa/iStock
Economia Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia
ter, 19/08/2025 - 16:53
Ver mais seta para baixo