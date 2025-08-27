logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STJ vai julgar recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, na terça (2)

Atleta é réu em processo em que responde por manipulação de resultados
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 17:54
Brasília
flamengo, bruno henrique
© Gilvan de Souza/CRF/Direitos Reservados

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para 2 de setembro, próxima terça-feira, o julgamento de um recurso apresentado pela defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que busca anular a investigação sobre sua suposta participação em um esquema de manipulação de apostas na internet (bets).

O processo será julgado pela Quinta Turma do STJ, a partir das 14h. Os ministros vão analisar os argumentos apresentados pelos advogados para suspender a investigação, que tramita na Justiça do Distrito Federal.

O jogador é réu sob acusação de ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, em Brasília, para beneficiar parentes dele que faziam apostas. Além do atleta, amigos e familiares também já foram denunciados pelo Ministério Público.

Em julho deste ano, o ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, negou pedido inicial da defesa para anular a investigação.

Na ocasião, o ministro entendeu que o habeas corpus protocolado pelos advogados não pode ser utilizado para avaliar a competência da Justiça do DF para julgar o caso.

“O habeas corpus não é cabível para reexame de prova ou para questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção, como a definição de competência sem reflexo no direito de ir e vir”, decidiu o ministro.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

Réu

No mês passado, Bruno Henrique virou réu na Justiça do DF pela acusação de fraudar o resultado de competição esportiva.

A decisão foi proferida pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília. O magistrado aceitou parcialmente denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o atleta pelo suposto envolvimento em esquema de manipulação de apostas. 

Apesar de tornar o atacante réu, o juiz rejeitou a parte da denúncia que acusava Bruno Henrique de estelionato e o pedido dos promotores para que o jogador fosse obrigado a pagar R$ 2 milhões de fiança.

Relacionadas
Bruno Henrique, do Flamengo, em jogo contra o Corinthians no Brasileirão 2021.
Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraudar resultado de jogo
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Gastos com bets adiam graduação para 34% dos jovens em 2025
Brasília, 30.10.2023, O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva de imprensa para anunciar os Indicados para diretoria do Banco Central. Foto: Diogo Zacarias/MF
Haddad: bets ganham fortuna, mas mandam dinheiro para fora do país
Edição:
Vinicius Lisboa
Bruno Henrique flamengo STJ Justiça do Distrito Federal bets futebol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 27/11/2024 – Detalhe do nome Facebook em um olho de uma mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça proíbe trabalho infantil em redes da Meta sem aval judicial
qua, 27/08/2025 - 18:35
Argentina's President Javier Milei gestures at supporters, while standing on a vehicle with General Secretary of the Presidency of Argentina Karina Milei and Jose Luis Espert to attend a La Libertad Avanza party rally, ahead of legislative elections in the province of Buenos Aires, in Lomas de Zamora on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, August 27, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Internacional Milei deixa ato de campanha após protesto e agressões em Buenos Aires
qua, 27/08/2025 - 18:07
flamengo, bruno henrique
Justiça STJ vai julgar recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, na terça (2)
qua, 27/08/2025 - 17:54
Brasília,(DF) 08/08/2023, Entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto Valter Campanato/EBC.
Economia Motta mostrou compromisso com equilíbrio em reforma do IR, diz Haddad
qua, 27/08/2025 - 17:42
São Paulo (SP), 11/08/2025 - Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante palestra na reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo - ACSP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Taxa de juros deve ficar alta por período prolongado, diz Galípolo
qua, 27/08/2025 - 17:40
Jean Lucas, volante do Bahia, convocado para seleção brasileira no lugar de Joelinton, em 27/08/2025
Esportes Jean Lucas, do Bahia, é convocado para seleção no lugar de Joelinton
qua, 27/08/2025 - 17:26
Ver mais seta para baixo