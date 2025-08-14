logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Trama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7

Pedido foi feito ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 19:32
Brasília
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quinta-feira (14) o agendamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados na ação penal da trama golpista.

O pedido foi feito ao presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, colegiado responsável pela análise da ação.

A expectativa é que o julgamento ocorra na segunda quinzena de setembro.

Ontem (13), terminou o prazo processual de 15 dias para que as defesas dos réus do Núcleo 1 da trama golpista entregassem suas alegações finais, última etapa antes do julgamento.

>> Saiba o que dizem os réus nas alegações finais.

Além de Alexandre de Moraes, relator do caso, a Primeira Turma é formada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Veja os réus do Núcleo 1:  

  1. Jair Bolsonaro - ex-presidente da República; 
  2. Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.
  8. Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. 
Relacionadas
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Braga Netto nega repasse de dinheiro a Cid e pede absolvição
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
Cid confirma depoimentos, mas esclarece pontos em favor de Câmara
Edição:
Juliana Andrade
Golpe de Estado stf trama golpista Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô por equipe - Brasil enfrenta conquista a medalha de bronze. - Foto: Miriam Jeske/COB
Esportes Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
qui, 14/08/2025 - 20:26
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia BB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%
qui, 14/08/2025 - 20:22
Brasília (DF), 07/05/2025 - Sessão plenária do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Barroso e Fux discutem em sessão do STF
qui, 14/08/2025 - 20:16
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Política Lula rebate Trump sobre Brasil ser um mau parceiro comercial
qui, 14/08/2025 - 20:15
Logo da Agência Brasil
Geral STJ manda soltar ex-secretário de Polícia Civil do Rio
qui, 14/08/2025 - 20:09
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF prende funcionário da Caixa que fraudava benefícios previdenciários
qui, 14/08/2025 - 20:03
Ver mais seta para baixo