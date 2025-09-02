logo ebc
Justiça

Ao vivo: acompanhe o 1° dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente e mais sete aliados são réus em ação de trama golpista
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 09:12
Brasília
Brasília (DF), 01/09/2025 - A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) montou esquema especial de segurança para o julgamento dos primeiros réus da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa amanhã (2). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2), a partir das 9h, o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que será julgada pela Primeira Turma da Corte.

Acompanhe a transmissão do julgamento ao vivo:

Como será o julgamento?

rito que será adotado no julgamento está previsto no Regimento Interno do STF e na Lei 8.038 de 1990, norma que regulamenta as regras processuais do tribunal.

No dia 2 de setembro, às 9h, primeiro dia de julgamento, a sessão será aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin.

Em seguida, o ministro chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório com o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

Após a leitura do relatório, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação. Ele terá a palavra pelo prazo de até duas horas para defender a condenação dos réus.

Após a sustentação da PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna para as sustentações orais em favor dos acusados. Eles terão prazo de até uma hora para suas considerações.

Saiba os horários das sessões do julgamento

2 de setembro – 9h às 12 e 14h às 19h;
3 de setembro – 9h às 12h;
9 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h;
10 de setembro – 9h às 12h;
12 de setembro – 9h às 12h e 14h às 19h.

