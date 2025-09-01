logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Barroso diz que julgamento de Bolsonaro ocorrerá com serenidade

Por ser presidente do STF, ministro não participa do julgamento
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 16:19
Brasília
Brasília (DF), 22/08/2024 - O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, durante a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta segunda-feira (1°) que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no processo da trama golpista ocorrerá com serenidade e sem interferências.

Durante uma palestra realizada na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, Barroso comentou a expectativa para o início do julgamento, que vai começar nesta terça-feira (2) pela Primeira Turma da Corte. Por estar na condição de presidente, o ministro não participará do julgamento.

 “O papel do Judiciário é julgar os casos que lhe são apresentados. Vale para plataformas digitais, vale para uma denúncia criminal feita pelo procurador-geral da República. O julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição, sem interferências, venha de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão difícil, mas que é a missão de servir ao Brasil”, comentou. 

Barroso também reafirmou que o país possui uma história de golpes de Estado e que não pode prevalecer no Brasil a ideia de que “quem perdeu, tenta levar a bola para casa” ou mudar as regras.

"A história do Brasil sempre foi história de golpes, contragolpes e tentativas de quebra institucional. Temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve tentativa golpe, o julgamento ainda vai ocorrer, acho que é muito importante julgar, encerrar o ciclo do atraso no país e ter a consciência de que a divergência, que é legitima e desejável em uma democracia, deve se manifestar dentro das regras do jogo”, completou.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Julgamento

O julgamento está previsto para começar às 9h desta terça-feira (2). Foram destinadas oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados são réus pela acusação de tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). 

Quem são os réus?

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Relacionadas
Brasília (DF) 26/03/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Entenda como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
Brasília (DF), 22/08/2024 - O ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, durante a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Veja como PGR liga Bolsonaro aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro
Edição:
Amanda Cieglinski
Golpe de Estado trama golpista Jair Bolsonaro stf Luis Roberto Barroso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Unicamp
Educação Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro
seg, 01/09/2025 - 19:13
São Paulo (SP), 01/09/2025 - Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia e avança para leilão de concessão. Foto: MPA/Divulgação
Economia Leilão do Túnel Santos-Guarujá terá dois grupos estrangeiros
seg, 01/09/2025 - 19:09
Dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às quartas de final do US OPen, em 1º/09/2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open
seg, 01/09/2025 - 19:05
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Justiça Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso
seg, 01/09/2025 - 18:57
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio suspende concurso para professor da prefeitura de Magé
seg, 01/09/2025 - 18:54
Brasil, eliminatórias, treino, seleção
Esportes Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile
seg, 01/09/2025 - 18:48
Ver mais seta para baixo