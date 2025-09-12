logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil

Presidente do STF negou a prática de perseguição política
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 22:05
Brasília
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira (11) que o julgamento da ação penal da trama golpista encerra “os ciclos do atraso na história brasileira”. 

O pronunciamento do ministro foi realizado ao final da sessão da Primeira Turma da Corte que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2022.

Apesar de não ter participado da votação, o ministro compareceu ao julgamento. 

Barroso disse que a história do Brasil é marcada pela ruptura institucional e que o fim do julgamento pode encerrar esse ciclo.

“Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento futuro”, afirmou.

O ministro também avaliou que o julgamento é um “divisor de águas" na história do brasil e negou a prática de perseguição política contra Bolsonaro e os demais condenados.

“Tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens e confissões”, comentou.

O presidente do Supremo também disse que nenhum ministro “sai feliz” do julgamento e afirmou que a Corte cumpriu sua missão institucional.

“Ninguém sai hoje daqui feliz. Mas, a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá”, completou.

Placar

Por 4 votos a 1, o STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A maioria dos réus foi condenada a mais de 20 anos de prisão em regime fechado.

Apesar da definição do tempo de condenação, os condenados não serão presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações. Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, as prisões poderão ser efetivadas.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/09/2025 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (11) maioria de votos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados na ação penal da trama golpista. Da esquerda para direita: Ex.presidente, Jair Bolsonaro, General, Braga Neto, General, Augusto Heleno, Almirante, Almir Garnier, Tenete-Coronel, Mauro Cid, Deputado Federal, Alexandre Ramagem, Ex.ministro da justiça, Anderson Torres, General Paulo Sérgio Nogueira. Fotos: Agência Brasil
Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Sede do Superior Tribunal Militar (STM)
STM vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
Manifestantes fazem ato contra governo no dia 8 de janeiro 2023 Joédson Alves/Agencia Brasil
Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Golpe de Estado Barroso stf Bolsonaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
qui, 11/09/2025 - 22:05
Brasília (DF) 10/09/2025 - O Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, chega na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
qui, 11/09/2025 - 22:05
Solenidade de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem
Justiça STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem na Câmara
qui, 11/09/2025 - 21:50
Bilhetes de aposta da mega-sena
Economia Aposta de Teresópolis (RJ) fatura prêmio de R$ 53,9 milhões da Mega
qui, 11/09/2025 - 21:33
Painel da Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles 22/8/2025 REUTERS/David Swanson
Esportes Relatório indica que calor extremo é risco para sedes da Copa do Mundo
qui, 11/09/2025 - 21:22
Sede do Superior Tribunal Militar (STM)
Justiça STM vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
qui, 11/09/2025 - 21:18
Ver mais seta para baixo