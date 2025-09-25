logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito

Ministro comandou sua última sessão como presidente da Corte
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 16:08
Brasília
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira (25) que a Corte cumpriu seu dever de manter o Estado de direito no país. 

A declaração foi feita durante a última sessão do ministro à frente do STF. Na próxima semana, Barroso completará mandato de dois anos e será sucedido pelo ministro Edson Fachin no comando da Corte

“Apesar do custo pessoal de seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisíveis da sociedade brasileira, O STF cumpriu bem o seu papel de preservar o Estado de direito e de promover dos direitos fundamentais”, afirmou. 

Sobre o protagonismo do Supremo, Barroso disse que, devido ao “mundo polarizado”, o Congresso não consegue votar as questões necessárias para o país, e a tarefa fica para a Corte. 

"Há complexidades nesse modelo que reserva para o STF esse papel, porém, cabe enfatizar que esse é o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional. Nesse período não houve desaparecidos [políticos], ninguém foi torturado, aposentado compulsoriamente e todos os meios de comunicação se manifestam livremente”, completou. 

Na próxima segunda-feira (29), os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomarão posse nos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Fachin sucederá a Barroso, que completará mandato de dois anos no cargo. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Perfil

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. O ministro nasceu em Rondinha (RS), mas fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. 

Relator das ações penais da trama golpista, Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro foi empossado no cargo em março de 2017. Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, falecido em um acidente de avião naquele ano.

Antes de chegar ao STF, Moraes também ocupou diversos cargos no governo de São Paulo, onde foi secretário de Segurança Pública e de Transportes. Ele também foi ministro da Justiça no governo Temer.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Luis Roberto Barroso durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Antônio Augusto/STF
Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Vaticano, 20/09/2025 - O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), encontrou o papa Leão XIV. Foto: Vatican News/Divulgação
Antes de assumir presidência do STF, Fachin visita papa Leão XIV
Edição:
Amanda Cieglinski
stf Luis Roberto Barroso Edson Fachin Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Entrevista coletiva no Ministério Público de São Paulo - MPSP detalha desarticulação de esquema revelado pela Operação Spare. Foto: MPSP/Divulgação
Geral PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação
qui, 25/09/2025 - 17:47
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Vacinação de pacientes em campanha contra a Influenza (gripe) no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Internação por Influenza A e Covid cresce no Distrito Federal e Goiás
qui, 25/09/2025 - 17:42
Brasília (DF), 25/09/2025 - Trio de mascotes é revelado para a Copa do Mundo FIFA 26. Apresentando os três mascotes oficiais da Copa do Mundo FIFA 26™ — Maple™, o alce (Canadá), Zayu™, a onça (México) e Clutch™, a águia americana (EUA). Maple, o alce, Zayu, a onça-pintada, e Clutch, a águia-americana, representarão os países anfitriões Canadá, México e EUA, respectivamente. Foto: Fifa/Divulgação
Esportes Fifa apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026
qui, 25/09/2025 - 17:39
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Número de trabalhadores por aplicativo cresceu 170% em 10 anos, diz BC
qui, 25/09/2025 - 17:37
Brasília (DF), 07.08.2024 - Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação
qui, 25/09/2025 - 17:08
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
Geral Sobral: governo do Ceará reforça segurança e MEC oferece apoio federal
qui, 25/09/2025 - 16:58
Ver mais seta para baixo