logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro passará a noite em hospital de Brasília após mal-estar

Ex-presidente teve vômito e queda de pressão em prisão domiciliar
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 20:01
Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar a noite no Hospital DF Star, em Brasília, após receber atendimento de emergência nesta terça-feira (16). 

Mais cedo, o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, apresentou mal-estar, pré-síncope, vômitos e queda da pressão arterial e foi levado ao hospital pela equipe de policiais penais que faz a vigilância de sua casa. 

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que esteve no hospital, Bolsonaro passou por exames e vai seguir a noite no hospital.

"Ele está bastante desidratado, por isso já foi uma bolsa de soro, não sei se vai entrar mais uma. Ele vai fazer os exames de rotina e, se Deus quiser, vai voltar para casa”, afirmou.

Prisão 

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro são investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky. 

Na semana passada, por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus na ação penal da trama golpista pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Relacionadas
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa
Edição:
Carolina Pimentel
Golpe de Estado Jair Bolsonaro Prisão Domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política PEC da blindagem é aprovada por deputados e vai ao Senado 
ter, 16/09/2025 - 23:45
fluminense, lanus, copa sul-americana
Esportes Fluminense sai em desvantagem diante do Lanús na Copa Sul-Americana
ter, 16/09/2025 - 23:42
São Paulo (SP) 10/08/2024 - Destroços do acidente aéreo que envolveu avião da Voepass que ocorreu em Vinhedo interior de São Paulo. Foto: Secretária de Segurança de São Paulo/Divulgação
Geral Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE
ter, 16/09/2025 - 21:59
Brasília (DF), 16/09//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar
ter, 16/09/2025 - 21:37
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões
ter, 16/09/2025 - 21:23
bahia, atlético-mg, futebol feminino, copa do brasil
Esportes Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina
ter, 16/09/2025 - 21:17
Ver mais seta para baixo