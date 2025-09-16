logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro passará a noite no hospital após passar mal

Ex-presidente teve vômitos e queda de pressão arterial
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 20:01
Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar a noite no Hospital DF Star, em Brasília, após receber atendimento de emergência nesta terça-feira (16). 

Mais cedo, o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, apresentou mal-estar, pré-síncope, vômitos e queda da pressão arterial e foi levado ao hospital pela equipe de policiais penais que faz a vigilância de sua casa. 

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que esteve no hospital, Bolsonaro passou por exames e vai passar a noite no hospital.

"Ele está bastante desidratado, por isso já foi uma bolsa de soro, não sei se vai entrar mais uma. Ele vai fazer os exames de rotina e, se Deus quiser, vai voltar para casa”, afirmou.

Prisão 

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro são investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky. 

Na semana passada, por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus na ação penal da trama golpista pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Relacionadas
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa
Edição:
Carolina Pimentel
Golpe de Estado Jair Bolsonaro Prisão Domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Armand Duplantis, salto com vara, recorde mundial
Esportes Mondo Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara
ter, 16/09/2025 - 20:39
5ª Conapir
Direitos Humanos Conapir: governo e sociedade revisam políticas para igualdade racial
ter, 16/09/2025 - 20:31
Brasília (DF), 16/09/2025 – Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, participa do programa A Voz do Brasil, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Governo quer reduzir fila do INSS para até 45 dias
ter, 16/09/2025 - 20:28
Lula recebe convite de Fachin e Moraes para cerimônia de posse no STF
Justiça Fachin e Moraes convidam Lula para posse no STF
ter, 16/09/2025 - 20:15
brasil, vôlei, mundial
Esportes Brasil volta a vencer no Mundial e se garante nas oitavas de final
ter, 16/09/2025 - 20:07
Logo da Agência Brasil
Justiça Bolsonaro passará a noite no hospital após passar mal
ter, 16/09/2025 - 20:01
Ver mais seta para baixo