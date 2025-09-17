logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Bolsonaro recebe alta hospitalar; laudo aponta câncer de pele

Ex-presidente apresentou melhora dos sintomas e da função renal
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2025 - 14:26
Brasília
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nesta quarta-feira (17). Ele havia sido admitido no Hospital DF Star, em Brasília, na tarde de terça-feira (16), em razão de um quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope.

Em nota à imprensa, o hospital informou que Bolsonaro apresentou melhora dos sintomas e da função renal após passar por hidratação e por tratamento medicamentoso por via endovenosa.

Ainda segundo o documento, o laudo das lesões cutâneas apresentadas por Bolsonaro e removidas por meio de cirurgia no último domingo (14) mostrou a presença de carcinoma de células escamosas in situ em duas delas, “com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica”.

O carcinoma de células escamosas in situ, também conhecido como doença de Bowen, é uma forma inicial de câncer de pele identificado em células superficiais (camada mais externa da pele) e com formato não invasivo, o que significa que não pode se espalhar para outras partes do corpo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A equipe que assina o comunicado é composta pelo chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, pelo cardiologista Leandro Echenique, além dos diretores da unidade de saúde privada, Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges.

Prisão domiciliar

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro são investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.

Relacionadas
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
STJ valida "nervosismo" como razão para abordagem e busca policial
Brasília (DF), 29/11/2024 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante cerimônia para assinatura de contratos de financiamento do BNDES para infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes pede parecer da PGR sobre pedido para investigar Tarcísio
Lula recebe convite de Fachin e Moraes para cerimônia de posse no STF
Fachin e Moraes convidam Lula para posse no STF
Edição:
Érica Santana
Bolsonaro saúde alta hospitalar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o Plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados
Política CCJ do Senado aprova relatório que regulamenta reforma tributária
qua, 17/09/2025 - 16:17
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Luis Roberto Barroso durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça Barroso diz que sanções dos EUA contra o Brasil são injustas
qua, 17/09/2025 - 15:56
Neste sábado (10), às 20h, o Rádio Criolina, programa da Nacional, exibe uma edição especial dedicada à Liniker, primeira artista transgênero brasileira a receber prêmio no Grammy Latino.
Cultura Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025
qua, 17/09/2025 - 15:38
Brasília (DF), 22/05/2025 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante divulgação dos dados do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2025. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Tebet: PEC da Blindagem é risco à democracia e não interessa ao país
qua, 17/09/2025 - 15:25
Brasília (DF), 17/09/2025 - Câmara dos Deputados durante sessão plenária extraordinária semipresencial para votar destaques à proposta de emenda à Constituição (PEC 3/2021) que trata das prerrogativas parlamentares. A chamada PEC da Blindagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Câmara restabelece voto secreto em PEC da Blindagem
qua, 17/09/2025 - 15:07
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Polícia prende irmão de suspeito envolvido na execução de ex-delegado
qua, 17/09/2025 - 15:03
Ver mais seta para baixo