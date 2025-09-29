logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Cármen Lúcia diz que STF manterá defesa da democracia

Edson Fachin foi empossado presidente da Corte nesta segunda
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 17:40
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - A ministra Cármen Lúcia durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira (29) que a Corte manterá a defesa dos valores democráticos durante a presidência do ministro Edson Fachin.

Durante a cerimônia de posse de Fachin, a ministra proferiu discurso em nome da Corte e afirmou que o Supremo se manterá íntegro na defesa da democracia brasileira.

“Atentar contra a democracia é violentar a Constituição, desrespeitar a cidadania, enfraquecer o Estado de Direito, martirizando outra vez o passado e os que lutaram pelos direitos que hoje podemos usufruir, frustrando ainda um futuro mais humanitário e pacífico", afirmou.

A ministra também citou o contexto histórico da mudança de comando na Corte, em meio ao julgamento da trama golpista pela qual foi condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados e às sanções dos Estados Unidos contra os ministros do STF. 

"Essa poderia ser mais uma posse, mas, neste caso, a posse de novos dirigentes do STF tem o tom mais forte da gravidade especial do momento experimentado no mundo e, especialmente, em nosso país", comentou. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cármen Lúcia também exaltou o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, empossado como vice-presidente, na relatoria dos processos sobre a trama golpista. Moraes foi o principal alvo das sanções norte-americanas

"Moraes mantém-se com a mesma firmeza nas mais complexas situações, não se deixa tocar por mal-estar, sequer por humores azedados", completou. 

Fachin e Moraes ficarão no comando do STF pelos próximos dois anos. Fachin também vai acumular a função de presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Relacionadas
Ministro Edson Fachin durante sessão extraordinária do STF.
Fachin toma posse no cargo de presidente do STF
Uber
STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Edição:
Vinicius Lisboa
Carmen Lúcia stf trama golpista Golpe de Estado Edson Fachin Justiça Supremo Tribunal Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 12/07/2024 O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, se reúne com dirigentes do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e lideranças indígenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
seg, 29/09/2025 - 18:45
Brasília (DF), 29/09/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de abertura da 5ª conferência nacional de políticas para as mulheres. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional
seg, 29/09/2025 - 18:45
Cole Palmer após partida do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 17/08/2025 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes FIFPro pede revisão de calendário para evitar esgotamento de jogadores
seg, 29/09/2025 - 18:34
Letreiro de Hollywood em Los Angeles 19/10/2017 REUTERS/Lucy Nicholson
Internacional Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora do país
seg, 29/09/2025 - 18:25
Bares funcionando na zona sul do Rio de Janeiro
Saúde SP já teve outros casos de bebidas contamidas com metanol; relembre
seg, 29/09/2025 - 18:16
Brasília (DF), 29/09/2025 – Drinks. Foto: Gadini/Pixabay
Geral Grande São Paulo tem 3ª morte por suspeita de intoxicação por metanol
seg, 29/09/2025 - 18:10
Ver mais seta para baixo