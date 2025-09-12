logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 22:05
Brasília
Brasília (DF) 10/09/2025 - O Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, chega na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou na noite desta quinta-feira (11) que irá recorrer da condenação determinada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os ministros condenaram Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em nota, os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno afirmaram que irão ajuizar recursos contra a decisão, inclusive "no âmbito internacional".

Eles classificaram as penas como "absurdamente excessivas e desproporcionais". 

"A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 08 de janeiro", diz o comunicado. 

Os advogados defendem que o ex-presidente deveria ter sido julgado pela primeira instância ou pelo Plenário do STF.

"Não podemos deixar de dizer, com todo o respeito, que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva", destacaram. 

Relacionadas
Sede do Superior Tribunal Militar (STM)
STM vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.
STF: Bolsonaro e outros condenados ficarão inelegíveis por oito anos
Manifestantes fazem ato contra governo no dia 8 de janeiro 2023 Joédson Alves/Agencia Brasil
Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Edição:
Carolina Pimentel
Golpe de Estado Bolsonaro stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
qui, 11/09/2025 - 22:05
Brasília (DF) 10/09/2025 - O Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, chega na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
qui, 11/09/2025 - 22:05
Solenidade de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem
Justiça STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem na Câmara
qui, 11/09/2025 - 21:50
Bilhetes de aposta da mega-sena
Economia Aposta de Teresópolis (RJ) fatura prêmio de R$ 53,9 milhões da Mega
qui, 11/09/2025 - 21:33
Painel da Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles 22/8/2025 REUTERS/David Swanson
Esportes Relatório indica que calor extremo é risco para sedes da Copa do Mundo
qui, 11/09/2025 - 21:22
Sede do Superior Tribunal Militar (STM)
Justiça STM vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
qui, 11/09/2025 - 21:18
Ver mais seta para baixo