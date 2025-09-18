logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia

Relatório da CPI da covid cita 9 crimes cometidos pelo ex-presidente
Felipe Pontes – repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 12:05
Brasília
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar as conclusões do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a pandemia de covid-19. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos principais alvos do documento. 

Dino entendeu estarem cumpridos os requisitos legais para abrir o inquérito, “a fim de que os fatos tratados nos autos tenham apuração”, escreveu o ministro. Ele deu prazo inicial de 60 dias para as investigações. 

“A investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a Administração Pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, destacou Dino. 

Ocorrida de abril a outubro de 2021, a CPI da Pandemia concluiu que Bolsonaro teve papel preponderante para que o Brasil alcançasse a trágica marca de 700 mil vítimas de covid-19

O relatório pediu o indiciamento do ex-presidente por nove crimes, entre os quais charlatanismo, prevaricação, infração a medidas sanitárias e epidemia com resultado morte. 

A CPI também acusou Bolsonaro de ter cometido crimes de responsabilidade, previstos na Lei de Impeachment, e contra a humanidade, como extermínio e perseguição, conforme descritos no Estatuto de Roma. 

Outras 77 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas foram indiciadas pela CPI, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), que foi ministro da Saúde durante a pandemia. 

Entre escândalos investigados estiveram suspeitas de fraudes na compra de vacinas e na contratação de fornecedores pelo Ministério da Saúde, entre outros casos. 

À época, o relatório de 1.288 páginas, incluindo anexos, foi entregue em mãos por integrantes da CPI ao então procurador-geral da República, Augusto Aras.

Algumas apurações preliminares chegaram a ser conduzidas pela PGR, mas o documento nunca resultou em nenhum inquérito no Supremo. 

Em pareceres assinados pela vice-procuradora-geral da República à época, Lindôra Araújo, a PGR disse que o documento tinha deficiências, não sendo suficiente para mover inquéritos contra os indiciados pelo relatório. 

 

Relacionadas
Manaus (AM) - Especial 3 anos de pandemia, Impactos da pandemia. Funcionários do Cemitério Tarumã na cidade de Manaus, sepultam vitimas do covid-19 . Foto: Alex Pazuello/Semcom/Prefeitura de Manaus
Brasil chega à marca de 700 mil mortes por covid-19
Edição:
Denise Griesinger
Flávio Dino Jair Bolsonaro Inquérito PF covid-19
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O deputado Paulinho da Força fala com jornalistas após almoço das centrais sindicais com o presidente interino, Michel Temer (José Cruz/Agência Brasil)
Política Anistia geral e irrestrita é impossível, diz relator na Câmara
qui, 18/09/2025 - 12:42
Brasília (DF) 26/08/2025 - Senadores e deputados durante sessão da CPMI do INSS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política CPMI do INSS convida ministro da CGU, advogado-geral e diretor da PF
qui, 18/09/2025 - 12:32
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Brasil deve ter nova safra recorde de grãos em 2025/26, diz Conab
qui, 18/09/2025 - 12:11
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
Justiça Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
qui, 18/09/2025 - 12:05
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
Concursos CNU: aprovados têm até 3ª para manifestar interesse em lista de espera
qui, 18/09/2025 - 11:36
Brasília (DF) 18/09/2025 O Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Desconto em aposentadoria não voltará a ser autorizado, diz ministro
qui, 18/09/2025 - 11:36
Ver mais seta para baixo