logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira

Alexandre de Moraes será vice-presidente da Corte
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 07:28
Brasília
Brasília (DF), 05/10/2023 - O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, participa do seminário 35 anos da Constituição Federal, no STF. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Edson Fachin toma posse nesta segunda-feira (26), às 16h, no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos próximos dois anos. O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes. 

O novo presidente vai suceder Luís Roberto Barroso, que completará o mandato de dois anos à frente da Corte. 

A eleição de Fachin para o cargo ocorreu no mês passado e foi feita de maneira simbólica. 

Atualmente, o ministro é o vice-presidente, e, pelo critério de antiguidade, deve assumir o cargo. Conforme o regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo que ainda não presidiu a Corte.  

Posse

Foram convidados para a posse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de outras autoridades. 

Fachin dispensou a tradicional festa de posse, que é bancada por associações de magistrados e oferecida a todos os ministros que chegam ao STF ou assumem a presidência. 

Pautas

Por ter perfil pessoal mais contido, Fachin deve evitar declarações polêmicas na imprensa e embates com políticos. De acordo com pessoas próximas ao ministro, o novo presidente deve se destacar pela condução de julgamentos com grande impacto social. 

Na próxima quarta-feira (1º), quando será realizada a primeira sessão sob o comando de Fachin, a Corte vai iniciar o julgamento sobre o vínculo empregatício de motoristas e entregadores de aplicativos, a chamada “uberização”. 

Perfil

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. O ministro nasceu em Rondinha (RS), mas fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. 

Relator das ações penais da trama golpista, Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro foi empossado no cargo em março de 2017.Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião naquele ano.

Antes de chegar ao STF, Moraes também ocupou diversos cargos no governo de São Paulo, onde foi secretário de Segurança Pública e de Transportes. Também foi ministro da Justiça no governo Temer.

Relacionadas
Brasília (DF), 25/09/2025 Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Brasília (DF), 07.08.2024 - Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação
Brasília (DF), 25/09/2025 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
STF sobreviveu, diz Mendes na última sessão sob comando de Barroso
Edição:
Aline Leal
stf Edson Fachin Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/09/2025 – Fluminense quebra jejum de vitórias sobre o Botafogo: 2 a 0. Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Esportes Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0
seg, 29/09/2025 - 07:55
Brasília (DF), 29/09/2025 – CINE BH BALANÇO FESTIVAL Foto: ANNA KARINA DE CARVALHO/Divulgação
Cultura Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH
seg, 29/09/2025 - 07:50
Brasília (DF), 05/10/2023 - O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, participa do seminário 35 anos da Constituição Federal, no STF. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira
seg, 29/09/2025 - 07:28
Rio de Janeiro - Grupo faz passeata pelas ruas da Lapa em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Direitos Humanos Mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia
seg, 29/09/2025 - 07:06
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira
seg, 29/09/2025 - 07:02
Brasília (DF), 28/09/2025 – Ginastas brasileiros encerram competição na Hungria com cinco pódios. Foto: CBG/Divulgação
Esportes Ginastas brasileiros encerram competição na Hungria com cinco pódios
dom, 28/09/2025 - 17:48
Ver mais seta para baixo