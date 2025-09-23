logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Flávio Dino é eleito presidente da Primeira Turma do STF

Eleição ocorreu de forma simbólica
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 16:10
 - Atualizado em 23/09/2025 - 16:13
Brasília
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
© Luiz Silveira/STF

O ministro Flávio Dino foi eleito nesta terça-feira (23) para ocupar a função de presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de 1° de outubro. 

A eleição ocorreu de forma simbólica. De acordo com o regimento interno da Corte, o cargo de presidente do colegiado deve ser ocupado em forma de rodízio. Dino vai suceder Cristiano Zanin, atual presidente, e ficará no posto pelo prazo de um ano.

Além de Dino e Zanin, a turma também é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Trama golpista 

Na condição de presidente, Flávio Dino ficará responsável pela definição das datas de julgamento dos réus nas ações penais sobre a trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

Até o momento, somente o núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foi condenado.

Ainda serão julgados neste ano os núcleos 2, 3, 4 e 5. 

Perfil 

Dino é formado em direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Foi juiz federal, atuou como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e chefiou a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em 2006, entrou para a política e se elegeu deputado federal pelo Maranhão. Entre 2011 e 2014, ocupou o cargo de presidente da Embratur. 

Nas eleições de 2014, Dino foi eleito governador do Maranhão e foi reeleito no pleito seguinte, em 2018. Em 2022, venceu as eleições para o Senado, mas deixou a cadeira de parlamentar para assumir o comando do Ministério da Justiça do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dino tomou posse como ministro do Supremo em fevereiro de 2024, indicado pelo presidente Lula, e assumiu a vaga deixada por Rosa Weber. 

Relacionadas
Brasília (DF) 10/09/2025 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STF aprova ata do julgamento de Bolsonaro
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Moraes libera para julgamento ação contra Núcleo 4 da trama golpista
Caso Marielle - Chiquinho Brazão. Foto: Agência Câmara
Dino mantém cassação do mandato do ex-deputado Chiquinho Brazão
Edição:
Lílian Beraldo
stf Flávio Dino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Guarda Civil de Diadema impede acesso de famílias à ocupação
ter, 23/09/2025 - 16:41
Trânsito intenso na Barra da Tijuca, no horário do rush, na ligação entre a Avenida das Américas e Avenida Armando Lombardi, no Rio de Janeiro.
Geral Acidentes de trânsito no Rio este ano já superam os de 2022 e 2021
ter, 23/09/2025 - 16:37
Brasília (DF), 20/05/2025 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política “Não vamos abrir mão da democracia”, diz Messias após visto revogado
ter, 23/09/2025 - 16:18
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Confira os principais pontos do discurso de Lula na Assembleia da ONU
ter, 23/09/2025 - 16:16
Brasília (DF), 23/09/2025 Reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara que abriu processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro
ter, 23/09/2025 - 16:15
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça Flávio Dino é eleito presidente da Primeira Turma do STF
ter, 23/09/2025 - 16:13
Ver mais seta para baixo