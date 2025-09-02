logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

Valor passou de R$ 8 mil para R$ 12 mil
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 08:39
Rio de Janeiro
Brasília (DF) - O deputados, Nikolas Ferreira (PL - MG), discursa na tribuna da Camara dos Deputados durante sessāo deliberativa Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
© Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aumentou de R$ 8 mil para R$ 12 mil o valor da indenização por danos morais que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) terá de pagar ao influenciador digital Felipe Neto.

A desembargadora Renata Machado Cotta, da 2ª Câmara de Direito Privado do TJRJ escreveu, em sua decisão, que Nikolas fez uso, sem autorização, do nome, da voz e imagem de Felipe Neto para reprovar os posicionamentos do influenciador, afirmando que ele cancela, dezenas de pessoas e transmite ideias reprováveis a crianças.

A sentença, de primeira instância, que estabeleceu o valor em R$ 8 mil, é de novembro de 2024. No entanto, Felipe Neto recorreu, alegando que sua imagem foi usada de forma negativa, vexatória, com conteúdo veiculado nas redes sociais do réu, com a finalidade de obtenção de lucro.

Na decisão, por unanimidade, os desembargadores seguiram o voto da relatora. A desembargadora escreveu “que ambas as partes são pessoas públicas e que ostentam razoável condição financeira, considero que o valor deve ser majorado para R$ 12 mil, quantia que melhor considera a extensão da exposição a que o autor foi submetido, bem como o intuito, ainda que indireto, do réu, de obter provento próprio”.

Relacionadas
Brasília (DF) - O deputados, Nikolas Ferreira (PL - MG), discursa na tribuna da Camara dos Deputados durante sessāo deliberativa Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
STJ mantém condenação de Nikolas por transfobia contra Duda Salabert
Deputado federal eleito, Nikolas Ferreira
PGR denuncia deputado Nikolas Ferreira por injúria ao presidente Lula
Brasília (DF) - O deputados, Nikolas Ferreira (PL - MG), discursa na tribuna da Camara dos Deputados durante sessāo deliberativa Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Mendonça rejeita ações que acusavam Nikolas Ferreira por transfobia
Edição:
Aécio Amado
TJRJ Nikolas Ferreira Felipe Neto indenização judicial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/05/2025 - Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado durante audiência para ouvir a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Meio Ambiente Balanço Ético Global da Ásia é realizado em Nova Déli
ter, 02/09/2025 - 08:43
Brasília (DF) - O deputados, Nikolas Ferreira (PL - MG), discursa na tribuna da Camara dos Deputados durante sessāo deliberativa Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Justiça Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto
ter, 02/09/2025 - 08:39
Logo da Agência Brasil
Internacional Reino Unido vai expulsar estudantes estrangeiros sem visto válido
ter, 02/09/2025 - 08:02
Terremoto na província de Herat, no Afeganistão 11/10/2023 Reuters/Ali Khara/Proibida reprodução
Internacional Mortos em terremoto no Afeganistão já são mais de 1,1 mil
ter, 02/09/2025 - 08:02
São Paulo (SP), 01/09/2025 - O psicanalista Christian Dunker é o próximo convidado do programa DR Com Demori. Na conversa, o escritor reflete sobre o luto, a vida moderna e o impacto das redes sociais, especialmente entre os jovens. Além disso, Dunker também comenta sobre o uso de medicamentos e a busca por performance social. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (2), na TV Brasil. Foto: TV Brasil
Cultura Psicanalista Christian Dunker fala sobre saúde mental no DR Com Demori
ter, 02/09/2025 - 07:32
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 14 milhões
ter, 02/09/2025 - 07:27
Ver mais seta para baixo