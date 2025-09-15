logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça Eleitoral do Ceará nega pedido de prisão de Ciro Gomes

Ex-ministro está proibido de ofender prefeita de Crateús
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 20:11
Brasília
O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, participa de encontro promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS)
© Reuters/Adriano Machado/Direitos Reservados

A Justiça Eleitoral do Ceará negou pedido de prisão do ex-ministro Ciro Gomes, alvo de uma ação do Ministério Público por violência política de gênero contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús (CE), Janaína Carla Farias (PT).

A decisão foi proferida neste domingo (14) pelo juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza. A prisão foi solicitada pela Advocacia do Senado, que realiza a defesa de Janaína no processo. 

Apesar de rejeitar o pedido de prisão, o magistrado proibiu Ciro Gomes de proferir ofensas e qualquer menção injuriosa ou difamatória contra a prefeita, de forma direta ou indireta.

Em caso de descumprimento, o político deverá pagar multa de R$ 10 mil por postagem ou declaração.

“Tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, considero necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, que se mostra suficiente e adequada, qual seja: proibição de menção ao nome da ofendida Janaína Carla Farias, ainda que de forma indireta, em pronunciamentos públicos ou privados com caráter público (reuniões, entrevistas, eventos, etc) ou em postagens nas redes sociais”, decidiu o juiz.

Ciro Gomes passou a responder ao processo em julho de 2024. Em uma entrevista, Ciro disse que Janaína Farias, que ocupava cargo de senadora, atuava como “assessora de cama” do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE).

Procurado pela Agência Brasil, o advogado Walber de Moura Agra declarou que a defesa reitera que Ciro não praticou violência de gênero.

"Decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. Nós continuamos reiterando que não há nenhuma violência política de gênero. A medida cautelar é se houver calúnia e difamação contra a prefeita Janaína, mas não houve interdição do debate político, que é saber como são indicados determinados cargos públicos dentro do Ceará. Esse é o debate que Ciro Gomes vem fazendo", afirmou. 

Matéria ampliada às 20h40 para inclusão do posicionamento da defesa de Ciro Gomes.

Edição:
Denise Griesinger
Ciro Gomes Janaína Farias violência política de gênero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Ex-delegado geral de São Paulo é executado em Praia Grande
seg, 15/09/2025 - 21:17
Brasília (DF), 15/09/2025 – Presidente da Ebserh, Arthur Chioro é o convidado do programa A Voz do Brasil, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
seg, 15/09/2025 - 21:14
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CONAPIR. Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula critica imaginário racista que persiste no país
seg, 15/09/2025 - 20:58
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa do programa A Voz do Brasil
Justiça Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
seg, 15/09/2025 - 20:36
Brasília (DF) 06/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a equipe do fime O Agente Secreto, no Palácio da Alvorada. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura "O Agente Secreto vai representar o nosso cinema com louvor", diz Lula
seg, 15/09/2025 - 20:16
O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, participa de encontro promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS)
Justiça Justiça Eleitoral do Ceará nega pedido de prisão de Ciro Gomes
seg, 15/09/2025 - 20:11
Ver mais seta para baixo