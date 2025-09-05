logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes abre prazo para alegações do Núcleo 2 dos atos golpistas

Procuradoria-Geral da República e defesa dos réus têm 15 dias
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 17:33
Brasília
Brasilia 07/02/2023 - Manifestantes invadem predios publicos na praca dos Tres Poderes, na foto manifestantes com grades de protecao do predio do Tribunal Superior Federal (STF)
© Joedson Alves/Agencia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta sexta-feira (5) prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas dos réus do Núcleo 2 da trama golpista apresentarem suas alegações finais.

O grupo é acusado pela PGR de organizar ações para sustentar a tentativa de permanência ilegítima do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, em 2022. 

Pela decisão, a procuradoria será a primeira a entregar as alegações. Em seguida, o mesmo prazo deverá ser cumprido pelos advogados dos réus.

São réus do núcleo 2:  

  • Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro);
  • Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
  • Mário Fernandes (general do Exército);
  • Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal);
  • Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança do Distrito Federal). 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As alegações fazem parte da última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer ainda neste ano na Primeira Turma da Corte.

Relacionadas
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
STF terá sessões extras para julgamento de Bolsonaro
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
Brasília (DF) 02/09/2025 - STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Defesa de Mauro Cid pede manutenção da delação premiada ao STF
Edição:
Fernando Fraga
trama golpista atos antidemocráticos stf Primeira Turma PGR Alegações Finais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade
Economia Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig
sex, 05/09/2025 - 18:45
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia Civil apreende carro de luxo de influenciador "Gato Preto"
sex, 05/09/2025 - 18:45
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2024 - O cineasta, Silvio Tendler, se despede do amigo. O corpo do fotojornalista Evandro Teixeira, um ícone da fotografia brasileira e internacional, é velado na Câmara dos Vereadores do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Cinéfilos exaltam Silvio Tendler: "absolutamente fundamental"
sex, 05/09/2025 - 18:26
Brasilia 07/02/2023 - Manifestantes invadem predios publicos na praca dos Tres Poderes, na foto manifestantes com grades de protecao do predio do Tribunal Superior Federal (STF)
Justiça Moraes abre prazo para alegações do Núcleo 2 dos atos golpistas
sex, 05/09/2025 - 17:33
Logo da Agência Brasil
Economia Grupo português vence leilão do túnel Santos-Guarujá
sex, 05/09/2025 - 17:21
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF terá sessões extras para julgamento de Bolsonaro
sex, 05/09/2025 - 16:37
Ver mais seta para baixo