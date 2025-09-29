logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes autoriza progressão de Alexandre Silveira para regime aberto

Ex-deputado deverá usar tornozeleira e terá recolhimento noturno
Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 19:40
Brasília
Dep. Daniel Silveira (PSL - RJ)
© Plínio Xavier/Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (29) o ex-deputado Daniel Silveira a progredir para o regime aberto de prisão.

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa de Silveira e reconheceu que o ex-deputado já cumpriu quatro anos e um mês de prisão e tem direito ao benefício.

Em 2023, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra os ministros da Corte.

Ao conceder a progressão de regime, Moraes estabeleceu condições obrigatórias que devem ser seguidas pelo ex-parlamentar, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno entre 6h e 19h30 durante a semana e integral no final de semana, além da proibição de uso de redes sociais e de saída da comarca. 

A progressão contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Relacionadas
Dep. Daniel Silveira (PSL - RJ)
Moraes quer imagens para apurar visitas irregulares a Daniel Silveira
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Maioria do STF vota para manter ex-deputado Daniel Silveira preso
Edição:
Denise Griesinger
Daniel Silveira Regime Aberto stf Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala com a TV Brasil durante a Cúpula de líderes do Brics. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
seg, 29/09/2025 - 20:02
Carol Solberg e Rebecca, etapa Elite do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia, Thâmela e Vic
Esportes Carol Solberg e Rebecca conquistam Etapa Elite do Circuito Mundial
seg, 29/09/2025 - 20:01
Dep. Daniel Silveira (PSL - RJ)
Justiça Moraes autoriza progressão de Alexandre Silveira para regime aberto
seg, 29/09/2025 - 19:40
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
seg, 29/09/2025 - 19:29
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Internacional EUA incluem Brasil em lista de observação de tráfico de pessoas
seg, 29/09/2025 - 19:25
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
seg, 29/09/2025 - 19:05
Ver mais seta para baixo