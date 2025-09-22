logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes libera para julgamento ação contra Núcleo 4 da trama golpista

Fazem parte do núcleo sete investigados
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 19:45
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para o julgamento a ação penal contra o Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No despacho proferido nesta segunda-feira (22), Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, o agendamento das datas do julgamento.

Os réus deste núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);
  • Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);
  • Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);
  • Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);
  • Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);
  • Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Outros núcleos

Até o momento, somente os integrantes do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foram condenados.

Além do Núcleo 4, serão julgados ainda neste ano os núcleos 2 e 3.

Relacionadas
Brasília (DF) 25/03/2025 - Procurador Geral da Republica, Paulo Gonet - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Brasília (DF), 08/01/2023 - Estátua da Justiça em frente ao STF pintado com os dizeres
8/1: Moraes mantém prisão domiciliar de mulher que pichou estátua
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados
Edição:
Juliana Andrade
stf Golpe de Estado trama golpista Núcleo 4 Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 09/09/2025 - Tenista brasileira Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Bia Haddad anuncia final antecipada da temporada 2025
seg, 22/09/2025 - 20:02
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Moraes libera para julgamento ação contra Núcleo 4 da trama golpista
seg, 22/09/2025 - 19:45
Educação  MEC publica edital para oferta de vagas remanescentes do FIES
seg, 22/09/2025 - 19:39
seleção brasileira, futsal
Esportes Brasil conquista a Copa das Nações de Futsal
seg, 22/09/2025 - 19:35
Brasília (DF), 30/07/2025 - Embaixada dos Estados Unidos. Foto: Luis Dantas/Divulgação
Internacional Embaixada dos EUA republica críticas a Moraes nas redes sociais
seg, 22/09/2025 - 19:13
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Meio Ambiente Brasil e mais 16 países assinam carta por transição energética justa
seg, 22/09/2025 - 19:08
Ver mais seta para baixo