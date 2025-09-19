logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PEC da Blindagem: Dias Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar

Líderes do PT, PSB e PSOL entraram com ação para suspender tramitação
Andre Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/09/2025 - 14:39
Brasília
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
© ASCOM/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para a Câmara dos Deputados se manifestar sobre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe a abertura de investigações contra deputados e senadores.

O despacho do ministro foi proferido no mandado de segurança protocolado pelos líderes do PT, PSB e PSOL para suspender a tramitação da PEC, que foi aprovada pela Casa na terça-feira (16).

Ontem (18), o ministro também concedeu o mesmo prazo para a Câmara se manifestar sobre a proposta. O despacho foi proferido em outra ação que pretende suspender a PEC, que foi protocolada pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP).

Após receber as manifestações, o ministro, que é relator do caso, vai analisar o pedido de liminar.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os partidos questionam no STF diversas irregularidades na tramitação da matéria, como a falta de apresentação de emendas dentro do prazo regimental e de publicidade prévia do parecer do relator, além da convocação das sessões de deliberação sem antecedência mínima para votação da proposta.

Após a aprovação da PEC, a matéria foi enviada ao Senado. Em caso de aprovação, a proposta será promulgada pelo Congresso e entrará em vigor.

A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo para presidentes de partidos.

Relacionadas
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
PEC da Blindagem pode barrar ações contra corrupção no uso de emendas
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Base do governo na Câmara vai ao STF contra PEC da Blindagem
Brasília (DF), 22/05/2025 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante divulgação dos dados do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2025. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Tebet: PEC da Blindagem é risco à democracia e não interessa ao país
Edição:
Aécio Amado
PEC da Blindagem stf Dias Toffoli tramitação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde
sex, 19/09/2025 - 16:40
Olinda 13/09/2025 - MIMO Festival, em Olinda.( Edu Lobo se apresenta na Catedral da Sé de Olinda na abertura do MIMO Festival) Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação
Cultura MIMO Festival chega a São Paulo com programação gratuita
sex, 19/09/2025 - 15:44
Brasília (DF), 10/09/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da da abertura do Seminário Governança Climática e o 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes: A Governança Climática que o Brasil Precisa. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Marina Silva integra lista de líderes de sustentabilidade da Forbes
sex, 19/09/2025 - 15:26
Brasília (DF), 06/03/2024 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula conversa com presidente espanhol sobre Mercosul-UE e guerra
sex, 19/09/2025 - 15:18
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Justiça STF tem 3 votos contra aval do Legislativo para buscas no Congresso
sex, 19/09/2025 - 14:40
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça PEC da Blindagem: Dias Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar
sex, 19/09/2025 - 14:39
Ver mais seta para baixo