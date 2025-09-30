logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais

Ministro do STF denunciou ataques após votar para condenar Bolsonaro
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 17:21
Brasília
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) afirmou nesta terça-feira (30) que as recentes ameaças virtuais contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), podem ter ligação com a investigação sobre a atuação de milícias digitais durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A conclusão consta em uma manifestação enviada pela PF ao Supremo, após Dino solicitar investigação de ameaças recebidas pelas redes sociais.

No dia 10 de setembro, o ministro do STF disse que passou a ser alvo de “ameaças graves” contra sua vida e integridade física após proferir voto pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista.

Ao analisar o caso, a delegada responsável pela investigação entendeu que as ameaças podem estar relacionadas com o inquérito que apura as milícias digitais e pediu que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, analise a eventual ligação entre os dois casos. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até o momento, a checagem preliminar da PF já encontrou 50 perfis que realizaram as ameaças.

“Sendo assim, submeto a Vossa Excelência a apreciação acerca de eventual conexão dos fatos acima narrados com aqueles apurados no INQ n° 4.874/DF, no âmbito do qual são investigadas condutas praticadas por integrantes de milícias digitais voltadas à coação de ministros integrantes da Suprema Corte”, afirmou a PF.

A corporação também pediu que seja aberta uma investigação específica para tratar das ameaças contra Flávio Dino e que as plataformas que operam as redes sociais forneçam dados dos perfis que realizaram as postagens. 

Em outro caso ocorrido recentemente, a PF indiciou uma mulher que tentou agredir o ministro durante voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome divulgado oficialmente, vai responder pelos crimes de injúria e incitação do crime. 

Relacionadas
Brasília 60 anos - Supremo Tribunal Federal
STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Edição:
Vinicius Lisboa
Flávio Dino Alexandre de Moraes milícia digitais Polícia Federal Jair Bolsonaro trama golpista stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha estável em dia de Ptax e temor de paralisação nos EUA
ter, 30/09/2025 - 17:45
Hugo Hoyama, tênis de mesa
Esportes Ex-mesatenista Hugo Hoyama recebe alta após fazer cirurgia no coração
ter, 30/09/2025 - 17:38
jefinho, futebol de 5, paralimpíada, tóquio 2020, treino
Esportes Maranhão ganhará primeiro ginásio paradesportivo do Nordeste em 2026
ter, 30/09/2025 - 17:33
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
ter, 30/09/2025 - 17:21
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
ter, 30/09/2025 - 17:17
Brasília 60 anos - Supremo Tribunal Federal
Justiça STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
ter, 30/09/2025 - 16:33
Ver mais seta para baixo