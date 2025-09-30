logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR é contra vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Parecer foi enviado ao STF na véspera do início do julgamento do tema
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 15:26
Brasília
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta terça-feira (30) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário ao reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como “uberização” das relações de trabalho.

O parecer foi emitido às vésperas do julgamento do STF que, a partir de amanhã (1°), vai definir se há vínculo trabalhista entre motoristas e empresas.

Na manifestação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, citou precedentes do próprio Supremo que não reconheceram o vínculo trabalhista.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à constitucionalidade de contratação por formas distintas do contrato de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho”, afirmou Gonet.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Corte vai iniciar nesta quarta-feira o julgamento de duas ações que são relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber. As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.

A decisão que será tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário sobre a questão.

Relacionadas
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
Procon-SP multa Uber e 99 por oferecer serviço de mototáxi na capital
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
PF vai investigar origem do metanol que provocou intoxicações em SP
Edição:
Aline Leal
stf uberização PGR vínculo trabalhista Rappi Uber
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
ter, 30/09/2025 - 17:21
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
ter, 30/09/2025 - 17:17
Brasília 60 anos - Supremo Tribunal Federal
Justiça STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
ter, 30/09/2025 - 16:33
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%
ter, 30/09/2025 - 16:10
Batata-inglesa
Economia Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP
ter, 30/09/2025 - 16:09
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Justiça Suspeito de matar ex-delegado em SP morre em confronto com a polícia
ter, 30/09/2025 - 15:49
Ver mais seta para baixo