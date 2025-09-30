logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STM empossa segunda ministra em 217 anos de história

Nova ministra defendeu a presença feminina na Justiça
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 18:53
Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de nomeação de Verônica Abdalla Sterman para o cargo de ministra do Superior Tribunal Militar (STM). Palácio da Alvorada – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

A advogada Verônica Abdalla Sterman tomou posse nesta terça-feira (30) no cargo da ministra do Superior Tribunal Militar (STM). Nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Verônica é a segunda mulher a chegar ao tribunal ao longo de 217 anos de funcionamento do tribunal.

Durante discurso de posse, a nova ministra defendeu a presença feminina na Justiça. Para Verônica, a igualdade nos tribunais deve ser uma meta para o futuro.

"Sou apenas a segunda mulher a compor esse tribunal desde sua fundação. É uma conquista a ser celebrada, mas também é um convite à reflexão. Que esse marco não seja apenas um símbolo isolado, mas um passo para que nosso Judiciário não precise mais de datas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade”, afirmou.

A presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, primeira mulher a ser nomeada para o tribunal, afirmou que a presença feminina nos espaços de poder humaniza as instituições.

"Cada passo dado em favor da diversidade é um passo dado em direção a uma Justiça que se reconhece no outro e que se compromete com o ideal de universalidade inata ao direito. Justiça não se coaduna com exclusão", disse a presidente.

O STM é composto por 15 ministros, sendo cinco civis e dez militares, cujas cadeiras estão distribuídas entre quatro vagas destinadas ao Exército, três à Marinha e três à Aeronáutica.

 

 

Edição:
Valéria Aguiar
STM presença feminina posse Instituições
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/06/2025 - Defensoria Pública da União DPU em Brasília. Foto: DPU/Divulgação
Justiça DPU denuncia ilegalidade da "gratificação faroeste"
ter, 30/09/2025 - 19:23
Brasília (DF), 30/09/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimonia de sanção dos projetos que formaliza PRONAF e Plano Safra como políticas de estado. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Governo sanciona 5 leis que alteram políticas de segurança alimentar
ter, 30/09/2025 - 19:16
Avião, aviação, Azul, Aeroporto Santos Dumont
Geral Santos Dumont é liberado e vai operar até mais tarde nesta terça
ter, 30/09/2025 - 19:04
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de nomeação de Verônica Abdalla Sterman para o cargo de ministra do Superior Tribunal Militar (STM). Palácio da Alvorada – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Justiça STM empossa segunda ministra em 217 anos de história
ter, 30/09/2025 - 18:53
São Paulo (SP), 30/09/2025 – Reunião sobre ações no combate a intoxicação por metanol e investigação dos envolvidos Local: Palácio dos Bandeirantes São Paulo - SP Data: 30/09/2025 Foto: Marcelo S. Camargo / FUSSP
Saúde São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol
ter, 30/09/2025 - 18:05
Movimento de aeronaves no Aeroporto Santos Dumont.
Geral Anac orienta passageiros que perderam voos no Santos Dumont
ter, 30/09/2025 - 17:59
Ver mais seta para baixo