logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin

Ele entendeu que Ramagem não cometeu "grave ameaça" contra democracia
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/09/2025 - 22:55
Brasília
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF
© Fellipe Sampaio/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela absolvição de Alexandre Ramagem (foto), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Ramagem teria atuado para descredibilizar o sistema eletrônico de votação e de fazer parte de uma organização criminosa para auxiliar Bolsonaro na divulgação de notícias falsas, em 2022.

Conforme a PGR, o deputado também participou da chamada “Abin Paralela”, para obter informações contra opositores de Bolsonaro e ter conhecimento do monitoramento ilegal de ministros do Supremo e de desafetos políticos do ex-presidente.

Apesar das acusações, Fux entendeu que Ramagem não cometeu "ações concretas" ou com "grave ameaça" contra a democracia

"O fato de documentos encontrados com o réu Alexandre Ramagem confirmarem o alinhamento ideológico entre ele e o presidente [Bolsonaro], não conduz à conclusão de que ele praticou o crime de abolição do Estado Democrático de Direito As pessoas tem suas ideologias", afirmou. 

Crimes

Atualmente, Ramagem é deputado federal. Por estar na função, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR. 

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Pelo voto de Fux, Ramagem deve ser absolvido pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Placar 

Apesar do entendimento do ministro, o placar pela condenação de Ramagem, Bolsonaro e mais seis réus está 2 votos a 1. Os votos pela condenação foram proferidos ontem (9) pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. 

Após o voto sobre Ramagem, a sessão foi suspensa. Foram mais de 13 horas de voto de Fux.

O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/06/2025- Depoimento do ex ministro da justiça, Anderson Torres. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte. Foto: Ton Molina/STF
Fux vota pela absolvição total do ex-ministro Anderson Torres
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Trama golpista: Fux absolve general Heleno de todos os crimes
Brasília (DF), 10/06/2025 - Depoimento ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Fellipe Sampaio/STF
Fux vota pela absolvição de ex-ministro da Defesa de Bolsonaro
Edição:
Carolina Pimentel
Golpe de Estado Alexandre Ramagem Fux
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
qua, 10/09/2025 - 23:34
fluminense, bahia, copa do brasil
Esportes Fluminense derrota Bahia por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil
qua, 10/09/2025 - 23:34
Brasília (DF) 10/09/2025 - O Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, chega na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
qua, 10/09/2025 - 23:17
2025.09.10 - Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 - Museu Nacional da República - Acendimento da Pira. Embaixadores dos Jogos da Juventude. Foto: Abelardo Mendes Jr/COB @abelardomendesjr
Esportes Jogos da Juventude são abertos oficialmente com acendimento da pira
qua, 10/09/2025 - 23:02
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF
Justiça Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin
qua, 10/09/2025 - 22:55
Brasília (DF), 10/06/2025- Depoimento do ex ministro da justiça, Anderson Torres. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte. Foto: Ton Molina/STF
Justiça Fux vota pela absolvição total do ex-ministro Anderson Torres
qua, 10/09/2025 - 22:36
Ver mais seta para baixo