logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU garante cota para aluno trans em universidade do Rio Grande do Sul

Decisão do TRF suspende liminar para impedir processo seletivo
Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 20:08
Brasília

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou, nesta quinta-feira (30), que garantiu a reserva de cotas para pessoas transexuais e transgênero no vestibular da Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Furg).

Uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) suspendeu uma liminar de primeira instância para impedir o processo seletivo para 2026, explicou a AGU.

Matrículas

A decisão também poderia provocar o cancelamento das matrículas de estudantes trans aprovados nos vestibulares de 2023, 2024 e 2025.

Segundo a AGU, a legislação brasileira autoriza as universidades federais a criarem reserva de vagas.

“A política da Furg não é uma inovação isolada, sendo adotada por, pelo menos, 12 outras universidades federais”, finalizou o órgão. 

 

Relacionadas
Bandeira representativa da comunidade trans em Nova York, EUA 24/5/2019 REUTERS/Demetrius Freeman/Arquivo
Pentágono determina retirada de até mil transgêneros do Exército
Remédios, comprimidos
Falta de informação leva transexuais à automedicação, diz médica
Edição:
Kleber Sampaio
AGU furg cotas transexuais transgênero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
João Fonseca durante partida em Wimbledon 30/06/2025 REUTERS/Andrew Couldridge
Esportes João Fonseca antecipa fim da temporada para tratar de uma lombalgia
qui, 30/10/2025 - 20:38
Brasília (DF), 11/10/2024 - Edifício sede da CNI. Foto: CNI/Divulgação
Economia Indústrias pedem taxação de bets para financiar saúde e educação
qui, 30/10/2025 - 20:38
Movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, durante paralisação dos aeronautas
Economia CMN regulamenta fundo aéreo que financiará combustíveis sustentáveis
qui, 30/10/2025 - 20:33
Logo da Agência Brasil
Justiça AGU garante cota para aluno trans em universidade do Rio Grande do Sul
qui, 30/10/2025 - 20:08
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Geral Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
qui, 30/10/2025 - 19:49
Dólar
Economia Bolsa sobe pela sétima vez seguida e volta a bater recorde
qui, 30/10/2025 - 19:28
Ver mais seta para baixo