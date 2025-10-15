Justiça
Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
Indicado para a Corte em 2013, ministro deixou cargo aos 67 anos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 20:31
Brasília
A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi publicada há pouco no Diário Oficial da União (DOU).
Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.
Na semana passada, Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.
O anúncio ocorreu menos de um mês depois de Barroso deixar a presidência do STF e ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos.
O ministro tomou posse na Corte em 2013, quando foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff.
