logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial

Indicado para a Corte em 2013, ministro deixou cargo aos 67 anos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 20:31
Brasília
Brasília (DF), 23/09/2025 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, durante balanço de sua gestão à frente do CNJ, na 4ª Sessão Extraordinária de 2025 do Conselho. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi publicada há pouco no Diário Oficial da União (DOU).

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.

Na semana passada, Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

O anúncio ocorreu menos de um mês depois de Barroso deixar a presidência do STF e ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos.

O ministro tomou posse na Corte em 2013, quando foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia
Edifício-sede da Procuradoria Geral da República – PGR, em Brasília. Fachada Prédio PGR. Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
PGR pede retomada de inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes manda soltar presa do 8 de janeiro com problemas de saúde
Edição:
Aline Leal
Luís Roberto Barroso stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 16/08/2025 - Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, na sede da ABCP para conhecer melhor as ações realizadas pelo Hondatar, principalmente as que envolver seu braço social, Instituto Hondatar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília
qua, 15/10/2025 - 21:25
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
Esportes Tênis de mesa: Calderano conquista título de simples do Pan-Americano
qua, 15/10/2025 - 21:25
O presidente da Funai, Marcelo Xavier, participa do programa Brasil em Pauta no estúdio da TV Brasil
Justiça Ex-presidente da Funai é condenado por perseguir servidores
qua, 15/10/2025 - 21:24
Brasília (DF), 23/09/2025 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, durante balanço de sua gestão à frente do CNJ, na 4ª Sessão Extraordinária de 2025 do Conselho. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
qua, 15/10/2025 - 20:31
Logo da Agência Brasil
Justiça Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia
qua, 15/10/2025 - 20:17
China, 15/10/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina acordo inédito com governo da China para tratamentos oncológicos e doenças autoimunes Parceria assinada em Pequim envolve pesquisas e transferência de tecnologia da empresa Gan & Lee à Fiocruz para tratamentos inovadores e mais modernos no SUS. Iniciativa também reforça produção nacional da insulina glargina. Foto: MS/Divulgação
Saúde Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
qua, 15/10/2025 - 20:12
Ver mais seta para baixo