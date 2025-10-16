logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília

Ele passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 21:25
Brasília
São Paulo (SP) 16/08/2025 - Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, na sede da ABCP para conhecer melhor as ações realizadas pelo Hondatar, principalmente as que envolver seu braço social, Instituto Hondatar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. Por precaução, Barroso passará à noite no hospital.

Mais cedo, a aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.

Na semana passada, Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

Relacionadas
Brasília (DF), 23/09/2025 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, durante balanço de sua gestão à frente do CNJ, na 4ª Sessão Extraordinária de 2025 do Conselho. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
Brasília (DF), 11/12/2024 - O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, durante a posse do novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Não tem relação com sanções dos EUA, diz Barroso sobre saída do STF
São Paulo (SP) 10/05/2024 - Presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, participa de evento no Tribunal de Justiça e assinatura de acordo para redução de execuções fiscais no estado . Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
Edição:
Sabrina Craide
Luís Roberto Barroso stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
Esportes Tênis de mesa: Calderano conquista título de simples do Pan-Americano
qua, 15/10/2025 - 21:25
São Paulo (SP) 16/08/2025 - Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, na sede da ABCP para conhecer melhor as ações realizadas pelo Hondatar, principalmente as que envolver seu braço social, Instituto Hondatar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília
qua, 15/10/2025 - 21:25
O presidente da Funai, Marcelo Xavier, participa do programa Brasil em Pauta no estúdio da TV Brasil
Justiça Ex-presidente da Funai é condenado por perseguir servidores
qua, 15/10/2025 - 21:24
Brasília (DF), 23/09/2025 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, durante balanço de sua gestão à frente do CNJ, na 4ª Sessão Extraordinária de 2025 do Conselho. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
qua, 15/10/2025 - 20:31
Logo da Agência Brasil
Justiça Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia
qua, 15/10/2025 - 20:17
China, 15/10/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina acordo inédito com governo da China para tratamentos oncológicos e doenças autoimunes Parceria assinada em Pequim envolve pesquisas e transferência de tecnologia da empresa Gan & Lee à Fiocruz para tratamentos inovadores e mais modernos no SUS. Iniciativa também reforça produção nacional da insulina glargina. Foto: MS/Divulgação
Saúde Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
qua, 15/10/2025 - 20:12
Ver mais seta para baixo