logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Ministro fez exames no Hospital Sírio-Libanês
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/10/2025 - 14:50
Brasília
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta médica nesta quinta-feira (16) após ficar internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Barroso deixou o hospital por volta das 12h45.

Ontem, o ministro passou mal e foi atendido no pronto-socorro. Ele passou por uma série de exames e ficou à noite internado. Os resultados ainda não foram divulgados.

Na manhã de hoje, o ministro apresentou melhora e foi liberado pelos médicos para seguir com a medicação em casa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Barroso deixará o Supremo no próximo sábado (18). Na semana passada, o ministro anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação. 

 

Relacionadas
São Paulo (SP) 16/08/2025 - Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, na sede da ABCP para conhecer melhor as ações realizadas pelo Hondatar, principalmente as que envolver seu braço social, Instituto Hondatar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília
Brasília (DF), 23/09/2025 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, durante balanço de sua gestão à frente do CNJ, na 4ª Sessão Extraordinária de 2025 do Conselho. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
Brasília (DF), 11/12/2024 - O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, durante a posse do novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Não tem relação com sanções dos EUA, diz Barroso sobre saída do STF
Edição:
Valéria Aguiar
ministro do STF José Roberto Barroso Internado Hospital Sírio-Libanês
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 16/09/2023 - Apresentação da dança indígena Toré, com a etnia Wassu Cocal, durante a 13ª Virada Sustentável, no Parque Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Virada Sustentável volta ao Rio com quatro dias de eventos gratuitos
qui, 16/10/2025 - 15:04
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília
qui, 16/10/2025 - 14:50
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2014 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Educação Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
qui, 16/10/2025 - 14:48
São Paulo (SP), 16/10/2025 - A Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Agencia Nacional do Petróleo realizam a chamada Operação Alquimia com escopo de fiscalizar 24 empresas atuantes no setor sucroalcooleiro. Foto: PF/Divulgação
Saúde Operação investiga empresas para rastrear uso de metanol em bebidas
qui, 16/10/2025 - 14:09
seleção brasileira - foto do time que goleou Coreia do Sul em amistoso em outubro de 2025
Esportes Seleção enfrentará Senegal e Tunísia em últimos amistosos de 2025
qui, 16/10/2025 - 13:21
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
Geral Rio vai fiscalizar manobras perigosas de motoristas de aplicativo
qui, 16/10/2025 - 13:16
Ver mais seta para baixo