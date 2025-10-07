logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Fachin diz que apoia uma reforma administrativa "ampla e republicana"

Presidente do STF se reuniu com o relator da proposta na Câmara
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 15:18
Brasília
Brasília (DF), 29/09/2025 – Cerimônia de posse do Senhor Ministro Edson Fachin e do Senhor Ministro Alexandre de Moraes como Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira (7) que apoia uma reforma administrativa "ampla e genuinamente republicana" no serviço público. A declaração foi divulgada após encontro de Fachin com o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), relator da reforma, que está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Em nota à imprensa, Fachin disse que a reforma deve alcançar "todos os Poderes e instituições do Estado".

"O objetivo deve ser o de aperfeiçoar o mérito, a transparência e a concorrência dos sistemas de ingresso, promover a diversidade e a integridade da força de trabalho pública e assegurar a retenção de talentos por meio de remunerações justas, transparentes e compatíveis com o serviço à República", comentou. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente do STF disse que algumas garantias devem ser mantidas para preservar a independência do Judiciário. 

"A presidência [do STF] reitera que garantias constitucionais como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos não constituem privilégios, mas instrumentos indispensáveis à independência judicial e, portanto, à proteção dos direitos e liberdades dos cidadãos frente a eventuais arbitrariedades do poder político", completou o ministro. 

No Judiciário, a reforma pretende aplicar a demissão de juízes condenados por infrações disciplinares e acabar com a aposentadoria compulsória como punição máxima, proibição de férias de 60 dias para juízes e vedação do pagamento de licenças condicionadas ao tempo de serviço. 

Relacionadas
Brasília - 23.05.2023 - Cenas da cidade de Brasília. Na foto a Esplanada dos MInistérios. Foto: José Cruz/ Agência Brasil
Reforma administrativa avança na Câmara e servidores temem retrocessos
Edição:
Sabrina Craide
reforma administrativa stf Edson Fachin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
ter, 07/10/2025 - 17:17
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Mostra de Cinema de SP apresenta 373 filmes de 80 países
ter, 07/10/2025 - 17:15
FILE PHOTO: Shipping containers, including one labelled
Economia Brasil aumenta exportação de soja para a China, ocupando lugar dos EUA
ter, 07/10/2025 - 16:58
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Brasileiros têm R$ 10,4 bilhões em valores esquecidos para resgatar
ter, 07/10/2025 - 16:14
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes
ter, 07/10/2025 - 16:03
Brasília (DF) 08/08/2024 – FGTS distribuirá R$ 15,2 bi a trabalhadores; veja como será o cálculo Valor foi aprovado nesta quinta (8) pelo Conselho Curador do fundo Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS
ter, 07/10/2025 - 16:01
Ver mais seta para baixo