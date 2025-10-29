logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Gilmar Mendes diz que operação policial no Rio é "lamentável episódio"

Ministro defendeu jurisprudência para garantir operações sem abusos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 16:32
Brasília
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes durante sessão para julgamento sobre a restrição ao foro privilegiado.
© Arquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou nesta quarta-feira (29) a Operação Contenção, deflagrada pelas polícias do Rio de Janeiro, como "lamentável episódio".

Durante a sessão da Corte, o decano do STF ressaltou os danos causados por operações policiais. As declarações foram feitas durante o julgamento sobre a responsabilidade do Estado por danos causados pela Polícia Militar na repressão de manifestações.

"Vivemos situações de graves ações policiais que causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, que acabamos de ver neste lamentável episódio no Rio de Janeiro", disse.

Mendes também defendeu que a Corte estabeleça uma jurisprudência para garantir a realização de operações policiais, mas sem validar violações de direitos humanos.

"Devemos todos estar atentos para a criação de uma jurisprudência que reconheça a necessidade de ações policiais, mas, ao mesmo, não comporte abusos, muito menos violação dos direitos fundamentais", completou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No caso concreto julgado pelo STF, os ministros decidiram que o estado do Paraná pode ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados durante a Operação Centro Cívico, ocorrida em 2015, em Curitiba. 

Na ocasião, mais de 200 manifestantes ficaram feridos após a repressão de policiais aos atos contra alterações nas regras previdenciárias e trabalhistas de servidores estaduais. 

Relacionadas
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A drone view shows mourners gathering around bodies, the day after a deadly police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Ricardo Moraes
Operação supera massacre do Carandiru em violações, diz deputada
Rio de Janeiro (RJ) 24/10/2024 - O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa com os secretários de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, de Polícia Civil, Felipe Curi, e de Segurança Pública, Victor dos Santos, após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na Zona Norte. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Castro: operação foi "sucesso" e policiais mortos foram únicas vítimas
Edição:
Sabrina Craide
Operação Contenção Gilmar Mendes Rio de Janeiro stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
industria2016.jpg
Economia Exportação de maquinário brasileiro cresce mesmo com tarifaço
qua, 29/10/2025 - 16:53
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Moradores protestam contra execuçoes na comunidade da Vila da PenhaOperação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral "Não era razoável", diz PF sobre planejamento da operação no Rio
qua, 29/10/2025 - 16:49
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dívida Pública cai 0,28% em setembro, mas continua acima de R$ 8 tri
qua, 29/10/2025 - 16:44
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Dino afirma que STF não legitima "vale-tudo com corpos estendidos"
qua, 29/10/2025 - 16:39
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes durante sessão para julgamento sobre a restrição ao foro privilegiado.
Justiça Gilmar Mendes diz que operação policial no Rio é "lamentável episódio"
qua, 29/10/2025 - 16:32
Carros de polícia perto da pirâmide de vidro do Museu do Louvre, em Paris 27/10/2025. REUTERS/Abdul Saboor
Internacional Joias roubadas do Louvre ainda não foram recuperadas, diz promotora
qua, 29/10/2025 - 16:31
Ver mais seta para baixo