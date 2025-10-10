logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP

Ação foi movida pela prefeitura paulista
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 22:09
São Paulo
Funcionários da Enel fazem manutenção em poste de energia elétrica no bairro de Pinheiros.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Justiça Federal suspendeu o processo de prorrogação antecipada da concessão entre a União e a Enel em São Paulo.

A Enel é a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista. 

A Prefeitura de São Paulo entrou com a ação para impedir a prorrogação antecipada do contrato pela concessionária após sucessivos episódios de falhas no fornecimento de energia e deficiências no atendimento à população. 

“Defiro parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Município de São Paulo para determinar a suspensão imediata do processo administrativo de prorrogação antecipada do contrato de concessão da ENEL até decisão definitiva no processo que pode resultar na caducidade do contrato atual, bem como aferição do cumprimento satisfatório das medidas fiscalizatórias e sancionatórias impostas”, diz decisão do juiz federal substituto Maurilio Freitas Maia de Queiroz, da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo.

Na decisão, a Justiça Federal determinou ainda que a União avalie cenários alternativos de concessão, considerando eficiência, modicidade tarifária, mantendo o equilíbrio entre qualidade, sustentabilidade financeira e preço justo ao usuário, modernização da infraestrutura e qualidade do serviço prestado.

Em nota, a concessionária disse que tem feito investimentos significativos e que cumpre rigorosamente o contrato de concessão.

“A Enel tem um compromisso de longo prazo com o país, traduzido por investimentos massivos em tecnologia, renovação de redes e contratação e formação de pessoal. A Companhia explicita sua confiança nos ritos de renovação estabelecidos pelos agentes reguladores, que dão segurança aos investimentos presentes e futuros da empresa e reforça que cumpre rigorosamente todas as cláusulas estabelecidas em seu contrato de concessão”.

Relacionadas
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
CGU culpa Enel por falhas que pioraram situação em apagões em SP
São Paulo (SP), 18/03/2024 - Gerador da Enel em frente a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo durante apagão de energia que atinge o bairro de Santa Cecília. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Prefeitos da Grande São Paulo rejeitam renovação de concessão da Enel
Edição:
Carolina Pimentel
União Enel concessão Energia São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça condena SP a multa de R$ 24,8 mi por não ofertar aborto legal
qui, 09/10/2025 - 22:35
são paulo, libertadores feminina
Esportes São Paulo vence Olimpia para avançar na Libertadores Feminina
qui, 09/10/2025 - 22:17
Funcionários da Enel fazem manutenção em poste de energia elétrica no bairro de Pinheiros.
Justiça Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP
qui, 09/10/2025 - 22:09
Buenos Aires, Argentina.- In the photos taken on December 20, 2023, the popular movements and social organizations of Unidad Piquetera (UP) in the Plaza de Mayo participated in a day
Internacional Documentário sobre reformas econômicas na Argentina estreia hoje
qui, 09/10/2025 - 22:04
São Paulo (SP), 29.06.2023 – Ministra do Meio Ambiente Marina Silva participa de evento na Febraban, em São Paulo. Foto: Felipe Werneck/MMA
Meio Ambiente A um mês da COP30, Marina defende fundo para florestas tropicais
qui, 09/10/2025 - 22:02
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
qui, 09/10/2025 - 21:10
Ver mais seta para baixo